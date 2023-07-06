Koruyucu aileler ve çocuklar kamp alanında piknik yaptı

Koruyucu Aile Günü’nün Kurban Bayramı’na denk gelmesi münasebetiyle ertelenen etkinlik, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kamp alanında gerçekleştirildi.

Koruyucu Aile Günü’nün Kurban Bayramı’na denk gelmesi münasebetiyle ertelenen etkinlik, 6 Haziran 2023 tarihinde yapıldı. Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin ve eşi Figen Zehin, koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, düzenledikleri etkinlikle ilgili Vali Vekili Sıdkı Zehin’e bilgi verdi.

Vali Vekili Zehin, koruyucu aile hizmetinin amacının, koruma altındaki çocukları birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleriyle buluşturmak olduğunu vurgulayarak, "Yüreklerindeki sevgi ve merhametle hareket ederek kan bağı değil can bağı ile yavrularımıza kol kanat geren koruyucu ailelerimize minnettarız" dedi.

Programa koruyucu ailelerle birlikte katılan çocuklar, kamp alanında piknik yaptı ve çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.