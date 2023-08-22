Koşarken motosiklet çarptı

Tekirdağ Çorlu'da koşarak karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı yaya savrularak düşüp yaralandı. Kaza anı anbean kameralara yansıdı.

Koşarken motosiklet çarptı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Tekirdağ Çorlu’da koşarak karşıdan karşıya geçerken motosikletin çarptığı yaya savrularak düşüp yaralandı. Kaza anı anbean kameralara yansıdı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Dönerciler Sokağı mevkiinde meydana geldi. Atatürk Meydanı istikametine seyreden İsmail Demir’in kullandığı 59 ACJ 151 plakalı motosiklet, koşar adımla yolun karşısına geçmek isteyen yaya Selami Tavukçuoğlu’na çarptı. Yola savrulan yaya Tavukçuoğlu, düşüp yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.