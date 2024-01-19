Köseköy'e estetik meydan

Köseköy’de içinde birçok sosyal donatı bulunan meydan inşa ediliyor.

Toplam proje alanı 3 bin 440 metrekare olan çalışma kapsamında birçok kent donatısı bulunuyor. Muhtarlık binası, kafeterya ve beton bankların yer alacağı proje, yeşil alanlarıyla da göz dolduracak. Ayrıca çalışmalar kapsamında yapılacak oyun grupları ve alan içi yollar da çocuklar ve ailelerin konfor ve rahatlık sağlayacak.

Çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Sevdiklerimizle buluşup keyifle vakit geçireceğimiz, kent estetiğiyle uyumlu mahalle meydanlarımızı çoğaltıyoruz. Köseköy mahalle meydanımız için yürütülen çalışmaları ekip arkadaşlarımızla birlikte inceledik. Yeşiller içerisinde, aynı zamanda muhtarlık binamız da burada olacak. Kartepe’mize yakışacak eserler kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.