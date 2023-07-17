Köseköy sokaklarına yaz asfaltı

Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi’nde bulunan 3 sokağı yenileyerek 200 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Köseköy Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Ekipler tarafından Köseköy Mahallesi’nde bulunan Yamaç, Eda ve Şükür sokaklarında asfalt serimi tamamlandı. Ekipler, Köseköy Mahallesi’ndeki 3 sokağa 200 ton asfalt serdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe’mizde üstyapı çalışmalarımız 4 mevsim aralıksız devam ediyor. İlçemiz büyüdükçe, geliştikçe yeni yollar ve diğer yatırımları en kısa zamanda vatandaşlarımıza sunuyoruz" dedi.