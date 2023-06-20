Köseoğlu: 'Yılın ilk yarısında ikinci el fiyatlarındaki artış sıfır otoyu solladı'

Sıfır araçları bile geçen ikinci el araç fiyatlarındaki şişirilmiş rakamlar nedeniyle sektörde yaz aylarında beklenen canlılığın olmadığına dikkat çekiliyor.

Otomobil alım satım uzmanlarının açıklamalarına göre, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu küresel tedarik zinciri sorunları sıfır otomobilin bulunabilirliğini kısıtlarken, bayilerinde sürekli artan tüketici talebini karşılayamadığına dikkat çekiliyor.

Sektördeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan As Oto Ekspertiz Yönetim Kurulu Başkanı Sadrettin Köseoğlu, “Piyasanın normal olduğu dönemlerde sıfır kilometre araç fiyatlarına gelen zamlar, ikinci el araç fiyatlarını 1 ila 1,5 ay sürede yansırdı. Şu anki dengesiz koşullarda sıfır araç zamları doğrudan ikinci ele yansıyor. Haziran başında kurdaki artıştan kaynaklı sıfır araç fiyatlarına yansıtılan yüzde 8’lik artış da doğal olarak ikinci el fiyatını arttırdı. Ancak, ikinci el araç pazarı yaz dönemine girilmesine rağmen istenilen canlılıkta değil. Tüketici almak istiyor ama şişirilmiş fiyatlar ve krediye ulaşım koşullarının çok sınırlı olması nedeniyle alamıyor. Yılın ilk yarısında ikinci el fiyatlarındaki artış sıfır otoyu solladı. Faiz, döviz ve enflasyon dengelenmediği sürece ikinci el araç fiyatlarında keskin bir düşüş beklemiyoruz. Sadece dönemsel fiyat düşüşleri olacaktır” dedi.