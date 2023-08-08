KOSGEB'den yalın dönüşüm desteği

KOSGEB’in yalın dönüşüm desteğine ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sürdürülebilir büyümenin anahtarı verimliliği, ülkemizin tamamına yayarak işletmelerimizin gelişimine rehberlik edeceğiz" dedi.

Türkiye imalat sanayinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB iş birliğinde geliştirilen KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği uygulamaya alındı. Konuyla ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sürdürülebilir büyümenin anahtarı verimliliği, ülkemizin tamamına yayarak işletmelerimizin gelişimine rehberlik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yalın üretim

Tedarikçi, müşteri ve iç değişkenliği aynı anda azaltarak israfı ortadan kaldıran yalın üretim yaklaşımı, işletmelerin verimlilik odaklı gelişimlerini sağlayarak rekabet güçlerini artırmayı hedefliyor.

İlk toplantılar Konya ve Karaman’da

KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği hakkında bilgi vermek ve Model Fabrikalarda gerçekleştirilen yalın dönüşüm uygulamalarını tanıtmak amacıyla da 26 ilde toplam 30 adet KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecek. İlk olarak 8 Ağustos’ta Konya ve Karaman, 10 Ağustos Kayseri, 14 Ağustos Ankara, 17 Ağustos İstanbul illerinde gerçekleştirilecek toplantıların takvimleri belirlendikçe duyurusu yapılacak.

Herkesin katılımına açık

İmalat işletmeleri başta olmak üzere herkesin katılımına açık olan bilgilendirme toplantıları, açılış konuşmaları ile başlayacak ve Model Fabrikalardaki yalın dönüşüm uygulamaları hakkında yapılacak bilgilendirme ile devam edecek.

Sorular cevaplanacak

Toplantıların ikinci kısmında KOSGEB uzmanları tarafından Yalın Dönüşüm Desteği ve KOBİ Bilgi Sistemi sunumu gerçekleştirilerek, destek programı hakkındaki sorular cevaplandırılacak.

KOBİ’lere destek verilecek

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında tanımlanmış olan Yalın Dönüşüm Desteği ile Yalın Dönüşüm Danışmanlarından veya Model Fabrikalardan hizmet alan KOBİ’lere destek verilecek.

İki aşamalı

İki aşamalı olarak uygulanan KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği kapsamında "Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti", Model Fabrika veya Yalın Dönüşüm Danışmanı tarafından verilirken "Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti" ve "Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti" Model Fabrikalar tarafından sağlanacak.

Geri ödemesiz

Geri ödemesiz bir destek olan KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği’nde hizmet türleri bazında destek oranı ve destek üst limitleri aşağıdaki şekilde uygulanacak:

Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi Hizmeti için destek oranı yüzde 100 ve destek üst limiti 10 bin lira, Model Fabrika Eğitim-Danışmanlık Hizmeti için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 70 bin lira, Model Fabrika Öğren-Dönüş Programı Hizmeti için destek oranı yüzde 80 ve destek üst limiti 150 bin lira, Destek Programı süresince desteğin toplam üst limiti ise 200 bin TL olarak belirlendi.