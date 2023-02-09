Köşk Belediyesi, 2 iş makinesini deprem bölgesine gönderdi

Köşk Belediyesi, deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmalarında görevlendirilmek üzere 2 iş makinasını deprem bölgesine gönderdi, vatandaşlar da yakıt desteği verdi.

Köşk Belediyesi, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede yapılan çalışmalara destek olmak için harekete geçti. Bölgedeki depremden etkilenen vatandaşlar için kampanya başlatan ve topladığı yardımları bölgeye gönderen Köşk Belediyesi, bugün de arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 2 iş makinasını bölgeye sevk etti. Tırlara yüklenen iş makineleri dualar eşliğinde yola çıktı.

Depremzedeler için başlattıkları kampanyaya yoğun ilgi gösteren ilçe halkına teşekkür eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek verecek iki adet iş makinasını taşıyan tırımız yola çıktı. Makinalar için gönüllü olarak yakıt desteği veren Çiftlikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin inşallah" dedi.