Köşk'te uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir şahsa uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 20 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, ekiplerimizce uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Köşk ilçesinde (B.Y) isimli şahsa yönelik araç ve eklentilerinde arama faaliyeti icra edildi. İcra edilen faaliyette, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi, 5 adet fişek, 5 gram uyuşturucu madde, 56 adet antidepresan hap, 10 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 3 metre uzunluğunda hortum, ele geçirildi. B.Y. isimli şahsa uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanmaktan 20 bin 977 TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. Şüphelinin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.