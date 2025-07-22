KOSKEM bir haftada 284 kişiyi kurtardı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 14-20 Temmuz tarihleri arasında kent sahillerinde 284 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

KOSKEM cankurtaranları yaz sezonunun başladığı 15 Haziran’dan bu yana özveriyle görev yapıyor. Kocaeli’nin 9’u Mavi Bayraklı toplam 13 sahilinde haftanın 7 günü hizmet veren ekipler, sezon başından bugüne kadar boğulma tehlikesi geçiren 935 vatandaşı kurtararak hayata tutunmalarını sağladı.

Ekipler, 14-20 Temmuz tarihlerini kapsayan son bir haftalık dönemde ise yoğun bir mesai harcadı. Bu süreçte 284 boğulma vakasına zamanında müdahale edilirken, çeşitli nedenlerle sağlık sorunu yaşayan 37 kişiye de ambulans birimlerince ilk yardım hizmeti verildi.

Son bir haftada en fazla kurtarma operasyonunun gerçekleştirildiği Cebeci sahilini, Kumcağız ve Kerpe izledi. Son 1 haftada Cebeci’de 125, Kovanağzı’nda 7, Kumcağız’da 85, Miço Kadınlar Plajı’nda 3, Kerpe’de 15, Sarısu’da 11, Seyrek’te 7, Bağırganlı’da 13, Ereğli Kumyalı’da 3, Bayramoğlu’nda 7, Darıca’da ise 8 olmak üzere 11 bölgede boğulma tehlikesi geçiren toplam 284 vatandaşa görev sahası ve çalışma saatleri içerisinde müdahale edildi.