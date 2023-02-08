Kosova'da Türkiye için toplanan yardımlara Mehmetçik'ten destek

Kosova’da NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Mehmetçik, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenenler için Kosovalıların topladığı yardımların Türkiye’ye ulaştırılması için destek veriyor.

Kosova’dan depremzedeler için toplanan yardımların Türkiye’ye ulaştırılması için Mehmetçik destek veriyor. Kosova’da 1999 yılından bu yana NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Mehmetçik, Kosovalılar tarafından merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenenler için toplanan yardımları, Prizren şehrindeki Sultan Murat Kışlası’nda toplayarak, askeri kamyonlarla başkent Priştine’ye taşıyor. Yardımların başkente ulaşmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek.

Tüm Gençler El Ele Derneği Başkanı Edin Kude yaptığı açıklamada, “Kosova Türk Dernekler Birliği olarak Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığına kolileri teslim ettik. İlk uçakla bunlar gidecek. Devamını da bugün getireceğiz onlarda diğer uçakla gidecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman yanındayız” dedi.

Türkiye’deki depremlerin ardından ulusal yas ilan edilen Kosova’daki çok sayıda derneğin, Türkiye’deki depremzedeler için kıyafet, battaniye, ilaç, bebek bezi gibi yardımların yanı sıra açılan yardım hesaplarında binlerce euro para topladığı bildirildi.

Kosova ayrıca, deprem bölgelerindeki çalışmalara destek olması amacıyla Kosova Güvenlik Gücü (FSK) askerleri ile çok sayıda uzman doktoru Türkiye’ye gönderdi.