Kosova İçişleri Bakanı Sveçla'dan, Bakan Yerlikaya'ya ziyaret

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kosova İçişleri Bakanı Sayın Xhelal Sveçla’ya nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Sayın Sveçla ile başta terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadele olmak üzere güvenlik alanında Bakanlıklarımız arasındaki iş birliklerini değerlendirdik” ifadelerini kullandı.