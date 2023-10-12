Kosova-İsrail maçı ertelendi

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde 15 Ekim Pazar günü oynanması planlanan Kosova ile İsrail maçını erteledi.

EURO 2024 Elemeleri I Grubu’nda 15 Ekim Pazar günü oynanması planlanan Kosova - İsrail müsabakası, UEFA tarafından ertelendi. İsrailli yetkililerin, milli takımların yurt dışına çıkmasına izin vermemesi nedeniyle bu kararın alındığı açıklandı. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ise daha sonra duyurulacak.

Bunun yanında UEFA, İsrail’deki güvenlik sorunu sebebiyle birkaç hafta içinde ülkede oynanması gerek tüm mücadeleleri askıya almıştı.