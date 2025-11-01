Köstebek yuvasına dönen yolu kendi imkanlarıyla onararak beton attılar

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçftlik Mahallesi’nde köstebek yuvasına dönen yolun çukurlarını bir vatandaş betonla kapatarak kendi imkanlarıyla çözdü.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Erguvan Çiçeği Caddesi’nde yaşayan Emine Öztekin, evlerin bulunduğu bölgedeki bozuk yolu kendi imkanlarıyla onardı. Arabaların çukurlara girdiğini, yol yüzünden sürekli sorun yaşandığını belirten Öztekin, "Burası yol ama her yer köstebek yuvası gibi, arabalar çukura düşüyor. Cebimden para verdim, beton attım. Belediyenin yapacağı işi ben yapıyorum, böyle bir şey olur mu? Yol yok, su yok, elektrik yok. Her yer ev ama bunlar yok. Lütfen buraya bir çare istiyoruz, böyle olmaz" ifadelerini kullandı.