KOSTÜ'de bir ilk

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde ilk kez öğrenciler tarafından Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi gerçekleştirildi. Verimli geçen kongrede öğrenciler, mesleklerinde duayen isimlerle bir araya gelme fırsatı da buldu.

KOSTÜ Diş Hekimliği Öğrenci Kulübü tarafından gerçekleştirilen KOSTUDSA 1. Öğrenci Kongresi, 300 katılımcı ve Türkiye’nin önde gelen diş hekimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Kongre, Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Hakan Develioğlu ve Diş Hekimliği Öğrenci Kulübü Başkanı Eda Sır tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.

Kongrede, öğrenci-diş hekimi-dental firmalar arasında etkileşimin sağlanması ve uygulamalı kurslarla eğitimin pekiştirilmesi hedeflendi. İki gün süren kongrede protetik vaka planlamasında ağız içi durumun değerlendirmesi, hastanın beklentisinin anlaşılmasının önemi, hasta hekim ilişkileri ile tecrübeler, kişiye özel üretilen lingual ortodontik tedavi tekniğinin klinik pratiğindeki yeri, klinik işletmeciliğinde hekimlik becerileri ve yönetimsel becerileri, yüksek ölçekli lezyonların cerrahisiz minimal tedaviler ve diş hekimliğinde lazerle tedavi yöntemleri gibi konular konuşuldu.

Diş hekimliği öğrencileri mesleklerinde duayen isimlerle bir araya gelerek, mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak güncel konular hakkında bilgi ve deneyim sahibi oldu. Birbirinden değerli akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı kongre, öğrencilere, meslekleri hakkında tartışabilecekleri, farklı deneyimlerini paylaşabilecekleri ve yeni fikirler keşfedebilecekleri bir platform sundu.

Kongrenin ikinci gününde Dr. Mehmet Kutlu Tank, öğrencilerle birlikte baştan sona endodontide kanal genişletme alanını irdeledikleri bir workshop gerçekleştirdi. Öğrenciler, wğitim için özel olarak hazırlanan endobloklarda, yüksek teknolojili ekipmanların ve farklı çalışma standartlarındaki dünyanın en iyi firmalarından gelen eğelerin kullanımıyla, mikroskop altında kanal genişletmenin inceliklerini birebir eğitmen eşliğinde irdeledi.