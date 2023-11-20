Köteyli köy konağı açıldı

Kırsal mahallelerin ’köy odası’ geleneğini inşa ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara aktaran Karesi Belediyesi, Köteyli Mahallesi Köy Konağı’nı hizmete aldı. Açılışta konuşan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, belediye yatırım ve açılışlarının süreceğini söyledi.

Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerin ’köy konağı’ geleneğini inşa ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara aktarıyor. Bu yıl ortasında Armutalan Kültür Merkezi ve Kavaklı ve Çaypınar Sosyal Tesisi’nin açılışını gerçekleştirilirken, Köteyli Köy Konağı’da düzenlenen tören ile hizmete alındı. Köteyli Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılışta ilk olarak Köteyli Mahallesi Muhtarı Baki Eser bir konuşma yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın mahalle ihtiyaçları konusunda kendilerini geri çevirmediklerini belirterek, teşekkür etti.

Başkan Orkan: “Merkezde olan hizmetlerin kırsal da gitmesini istiyoruz”

Daha sonra kürsüye çıkan Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, ilk olarak davetlileri selamladı. Sözlerine yoğun programı içinde açılışa katılan ve belediye çalışmaları konusunda destek sunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ederek başlayan Başkan Orkan, “Kırsalda yaşayan insanlarımızın, mevlit, düğün, taziye gibi birçok amaçla toplanası gerekiyordu. Bu programlar içinde sosyal tesis ihtiyaçlarımız vardı. Çok şükür bunları bir bir yapıyoruz ve açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Kavaklı, Çaypınar ve Armutalan’da sosyal tesislerimizin açılışını yaptık. Bundan sonrada birçok açacağımız yerler var. Bunların dışında kırsal mahallelerimizde halı sahalarda yaptık. İstiyoruz ki merkezde olan hizmetin kırsala da gitmesi. Turplu, Kabakdere, Kamçılı, Tatlıpınar’da ve Yeniköy’de de halı sahalar yaptık. Kırsal mahallede yaşayanların hayatlarına değer katılsın istiyoruz” dedi.

Başkan Yılmaz: “Büyükşehir yasası ile hizmetler kırsala gelmeye başladı”

Başkan Orkan ardından son olarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz kürsüye gelerek katılımcılara hitap etti. Balıkesir’in 960 kırsal mahallesi olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, Balıkesir’in tarihi hakkında kısa bilgiler verdi. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Köteyli tarihi mirası da çok olan bir yerimiz. Çok önemli görevlere evsahipliği yapmış. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu 960 tane köyümüzde yaşayan insanların şehirle hemhal olmasını. Ama şehirde ne varsa köylerimizde de aynısı olsun istiyoruz. 2014 yılında köy ismini mahalleye çeviren Büyükşehir yasası ile hizmetler buralara gelmeye başladı. Benimde Allah nasip etti. Kurucu Belediye başkanı olarak görev yaptık. Ne yapılması gerekiyorsa yaptık. 47 tane kırsal mahallemiz var. 23 tane de mahallemiz var. Her biri birbirinden güzel özellikleri var. Ama Köteyli denince artık merkez. Tam merkez. Şehre en yakın en güzel havası olan ve imkanları olan bir yer. Karesi Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz, çünkü burada yaşayan büyüklerimize, burada etkinlik, ne yapılacaksa burada toplanarak değerlendirilmesine fırsat tanıdı. Ben deprem bölgesine gittim. Deprem bölgesinde bu tür yapılar, toplanma alanı ve açık malzeme deposu gibi kullanıldı. Çok aktif kullanıldığını gördüm. Bu tür yerler önemli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Allah bu binayı iyi sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmayı nasip etsin.”

Konuşmaların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamlığına vekalet eden Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Ali Taşyürek, Altıeylül Belediye Başkan Vekili Feyyaz Çiftçi, Karesi ve Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları ve meclis üyeleri AK Parti Balıkesir İl Başkan Vekili Vahdettin Çiftçi, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, MHP Karesi Ilçe Başkanı Mustafa Bilsem duanın ardından açılış kurdelesini kesti. Açılış töreni davetlilerin sosyal tesisi gezmesi ardından sona erdi.