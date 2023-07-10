Kouakou resmen Kocaelispor'da

Kocaelispor, İsveç’in IK Sirius takımından 28 yaşındaki forvet oyuncusu Christian Kouakou’yu 2 yıllığına renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, yeni golcüsünü İsveç’ten buldu. Fildişi Sahilleri asıllı İsveçli santrfor Christian Kouakou ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Kocaelispor Stadyumu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan 28 yaşındaki golcü, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim için hem bir şans hem de bir rüya gerçekleşti. Kulüp ve taraftarlar için yüzde yüzümü vereceğim. Saha dışında konuşmayı seven birisi değilim. Saha içinde her şeyimi vereceğim” dedi.