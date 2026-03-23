Kovalamacada yakalanan sürücüye 261 bin lira ceza
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp yaşanan kovalamacada yakalanan sürücüye 261 bin lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yaşanan kovalamacada Erbay Caddesi çıkışında otomobiliyle park halindeki bir araca çarparak durdu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 261 bin lira idari para cezası uygulandı.
Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.