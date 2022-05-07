Köy, karnaval alanına döndü

Baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin simgesi “Hıdırellez” Kocaeli’de büyük bir coşku ile kutlandı. Balören Köyündeki şenlikler adeta karnaval havasında yaşandı.

Kocaeli’de geleneksel Hıdırellez etkinliklerinin bu yılki adresi İzmit’in Balören Köyü oldu. Adeta panayır yerine dönen köyde renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlar için oluşturulan festival alanı, çocuk parkı, hediyelik eşya stantları gibi alanlar büyük ilgi gördü. Yöresel kıyafetlerle oyunlar sergilenirken semah gösterisi de yapıldı. Etkinlik çerçevesinde sahne alan türkücü Serpil Efe de Kocaelilileri coşturdu.

“Halay da bizim horon da bizim”

Etkinlik çerçevesinde konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Halay da bizim horon da bizim. Bunlar ülkemize zenginlik katıyor. Hızır ile İlyas’ın buşuştuğu bir günde bizim de burada buluşmamız yapmamız gereken bir davranıştı. Böyle günlerde bir araya gelmeyi, bir olmayı başarmalıyız. Bu kültürleri sonraki nesillere aktarmak için buradayız” şeklinde konuştu.

“Bugün Hıdırellez şenliğini yaşıyoruz”

Etkinliğe katılan vatandaş Aygül Sancak ise “Bugün Hıdırellez şenliğini yaşıyoruz. Bugün de Balören köyündeyiz. Burada şu an ortam çok güzel. Yemekler veriliyor, lokmalar dağıtıldı, konserler verildi, semah gösterileri yapıldı. Geldiğimizden beri son derece eğleniyoruz. Bazı tanıtımlar yapıldı. Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.