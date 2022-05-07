Köy, karnaval alanına döndü

Baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin simgesi 'Hıdırellez' Kocaeli'de büyük bir coşku ile kutlandı. Balören Köyündeki şenlikler adeta karnaval havasında yaşandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 07.05.2022 15:58
  • Güncelleme: 07.05.2022 16:19
Köy, karnaval alanına döndü
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Baharın müjdecisi, birliğin, beraberliğin simgesi “Hıdırellez” Kocaeli’de büyük bir coşku ile kutlandı. Balören Köyündeki şenlikler adeta karnaval havasında yaşandı.

Kocaeli’de geleneksel Hıdırellez etkinliklerinin bu yılki adresi İzmit’in Balören Köyü oldu. Adeta panayır yerine dönen köyde renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlar için oluşturulan festival alanı, çocuk parkı, hediyelik eşya stantları gibi alanlar büyük ilgi gördü. Yöresel kıyafetlerle oyunlar sergilenirken semah gösterisi de yapıldı. Etkinlik çerçevesinde sahne alan türkücü Serpil Efe de Kocaelilileri coşturdu.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

“Halay da bizim horon da bizim”

Etkinlik çerçevesinde konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Halay da bizim horon da bizim. Bunlar ülkemize zenginlik katıyor. Hızır ile İlyas’ın buşuştuğu bir günde bizim de burada buluşmamız yapmamız gereken bir davranıştı. Böyle günlerde bir araya gelmeyi, bir olmayı başarmalıyız. Bu kültürleri sonraki nesillere aktarmak için buradayız” şeklinde konuştu.

“Bugün Hıdırellez şenliğini yaşıyoruz”

Etkinliğe katılan vatandaş Aygül Sancak ise “Bugün Hıdırellez şenliğini yaşıyoruz. Bugün de Balören köyündeyiz. Burada şu an ortam çok güzel. Yemekler veriliyor, lokmalar dağıtıldı, konserler verildi, semah gösterileri yapıldı. Geldiğimizden beri son derece eğleniyoruz. Bazı tanıtımlar yapıldı. Bizim için çok güzel bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

2
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

3
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

4
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

5
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

6
Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri'de '5 Adımda güvenli trafik' etkinliği

Silivri’de ‘5 Adımda güvenli trafik’ etkinliği

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz'dan Asel bebeğe destek daveti

Başkan Yılmaz’dan Asel bebeğe destek daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatalca'da vatandaşlara hitap etti

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı