'Köy Kasabı' açıldı
Yeşilay Şube Başkanı Hüsnü Yaşar Yalman ve Samet Yalman'ın sahibi olduğu 'Köy Kasabı' isimli işletme kapılarını müşterilerine açtı.
Açılış kurdelesini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu, İlçe Müftüsü İsa Sağlam’ın kestiği programa katılım yoğun oldu.
Açılışa; Silivri eski Belediye Başkanı Özcan Işıklar, Esnaf Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Güreş Ağası Çetin Ceylan, İş insanı Yetgin Çavdar, Murat Yıldız, Ferhat Çetin ve çok sayıda davetli katıldı.