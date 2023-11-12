Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yapımı tamamlanan köy konağı törenle hizmete açıldı.

Bozüyük’e bağlı Karaağaç köyünde yapımı tamamlanan köy konağının açılış törenine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru, İlçe Jandarma Komutanı Alper Soner Serin, Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu, Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, İl Genel Meclis Üyesi Erdinç Gesge, köy muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve köylüler katıldı. Törende açılış konuşması yapan Karaağaç Köyü Muhtarı Mehmet Şimşek, köye yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bozüyük köylere hizmet götürme birliğinden her türlü destek aldıklarını belirten Şimşek, "Özel idaresi ile Bozüyük köylere hizmet götürme birliği tarafından köyümüze yapılan bütün yatırımlar için başta valim, milletvekilim, kaymakamım ve ilgili kurum müdürlerim ile emeği geçen herkese sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum" dedi.

Köy Muhtarı Mehmet Şimşek’in ardından konuşma yapan Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, şunları söyledi:

“Güzel bir köy konağı yapıldı. Köyümüze, vatandaşlarımıza, ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah köyümüze güzel hizmetler için kullanılır. Yaptığımız tüm hizmetlerdeki amacımız vatandaşlarımıza devletin hizmetlerini en etkin bir şekilde sunmak. Vatandaşlarımızın huzurunu, mutluluğunu, refahını sağlamak. Bunun için çalışıyoruz. Birlik beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Katılımınız dan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen, katkı sağlayan tüm kurumlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Konuşmalarının ardından edilen duadan sonra köy konağı açılışı için kurdele kesildi.