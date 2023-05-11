Köy okulunda Bilim ve Bahar Şenliği

Burhaniye ilçesinde, Karadere İlkokulunda düzenlenen Bilim ve Bahar Şenliği büyük ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni’nin de izlediği şenliğe, Karadereli öğrencilerin yanı sıra, Börezli, Kuyumcu, Dutluca, Kızıklı ve Bahadınlı İlkokulundan öğrenciler katıldı.

Öğretmenleri eşliğinde, ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki kırsal Karadere Mahallesine giden öğrenciler, okul bahçesindeki etkinlikte unutulmaz bir gün yaşadı. Öğrenciler, İllüzyonist İlkay Çiğdem’in gösterisi ve Palyaço Ahu Hanımın ekibiyle eğlenceli zamanlar geçirdi. Yüz boyama ve baloncuk eğlencesine de katılan öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür etti. Şenlik sırasında 4. sınıf öğrencilerinin katılımı ile Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okulları Arası Bilgi Yarışması yapılırken, yarışmaya katılan öğrencilere hediyeler verildi. Ayşe Akpınar MTAL Lezzet Atölyesinin desteğiyle Mangal partisi yapıldı. Şişme oyun alanlarında oyunlar oynandı. Pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macunu ve dondurma ikramı da yapılan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Etkinlikte görev alan öğrencilere ve konuklarına teşekkür eden Karadere İlkokulu Müdürü Ramazan Erdinç, “Şenliğimize katılan öğrencilerimiz unutulmaz bir gün yaşadı. Şenliğimize katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bora Zihni, Şube Müdürlerimiz Bülent Akmeşe, Rasim Girgin ve İzettin Zengin’e teşekkür ediyorum. İllüzyonist İlkay Çiğdem ve diğer eğlence ekiplerine teşekkür ediyorum. Ayrıca, TÜMAD Madencilik Halkla İlişkiler Müdürü İrem Özçelik ve ekibine de teşekkür ediyorum” dedi.