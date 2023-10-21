Köy okulundaki 4 bin 300 öğrenciye kağıt yapımı öğretildi

Seka Kağıt Müzesi, 43 köy okulunda 4 bin 300 öğrenciye geri dönüşümden kağıt yapımını uygulamalı olarak öğretti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kağıt Müzesi’nin 2018 yılında başlattığı köy okulları projesi, 2023-2024 eğitim döneminde Şirinsulhiye İlkokulu ile başladı. SEKA Kâğıt Müzesi bu proje çerçevesinde Kocaeli sınırları içerisinde bulunan, müzeye ulaşımda güçlük çeken ve merkeze uzak olan okullara giderek onlara kağıdın ilgi çekici serüvenini yaşatmayı ve daha çok çocuğa dokunmayı hedefliyor. Bugüne kadar 43 köy okulunda toplamda 4 bin 300 öğrenciye geri dönüşümden kağıt yapımı uygulamalı olarak öğretildi. Katılımcıların kendi kağıtlarını yaparak geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlandı.