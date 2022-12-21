Köy Yaşam Merkezleri'nde hayat boyu öğrenme

Bilecik’te Köy Yaşam Merkezleri vatandaşların kendilerini geliştirmelerine ve nitelikli zaman geçirmelerine imkân sunuyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda başlayan çalışmalar, Küplü ve Karaköy köylerindeki yaşam merkezlerinde güzel üretimlere vesile oluyor. Köy Yaşam Merkezleri hakkında bilgi veren Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Yapılan çalışmalara katılan Küplü Köyü Köy Yaşam Merkezi kursiyerleri, tığ ve şiş örücülüğünde sandıklarda bekleyen dantellerin derlendiğini, dantellerin gün yüzüne çıkıp ortamın estetiğini geliştirdiğini, fazla ipler veya kumaşlar geri dönüştürülüp tablolara, kanaviçelere işlendiğini, punc işleri ile boya kullanmadan sadece iplerle resimler yapılıyor. Kurslara gösterilen rağbet her gün artıyor, kadınların estetik düşüncelerini ve becerilerini atölyelerde geliştiriyor, güzel işler üretiyorlar.

17 kursiyere ulaştı

Akyol, açıklamasının devamında, "Karaköy Köy Yaşam Merkezinde açılan kurs ise 14 kişiyle faaliyete başladı. Zamanla katılım arttı, 17 kursiyere ulaştı. Kurs sayesinde dikiş kursuna katılan köy kadınlarının yedisi dikiş üzerine bilgi ve beceriye sahip değilken kursa başlayarak, becerilerini artırıp dikiş üzerine kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye ulaşmış duruma geldi. Bilgi ve becerilerinin geliştiren bazı Karaköylü kursiyerler ev ekonomisine katkı sağlamaya başlayarak köy dışından müşteri edinip terzilik yapmaya başlaması çevrelerince takdirle karşılandı. Bu kurslar ile köy kadınları hem daha da sosyalleşiyor hem de uzun kış günlerini iyi değerlendirerek giyim, dikiş ihtiyaçlarını ucuza mal ederek ev ekonomisine de katkı saplamış oluyorlar" dedi.