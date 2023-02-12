Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor

Bilecik'te il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’te il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bilecik ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısından sonra etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam etti.