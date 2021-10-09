1000 Üreticiye 500 Ton Ücretsiz Mısır Silajı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Tarım Kenti Silivri” vizyonuyla tarım alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu sezon 2.500 dönüm arazisinde yetiştirdiği ürünlerle 1.000 hayvancıya 50.000 balya saman, 2.000 çiftçiye 400 ton yerli, milli, sertifikalı tohumluk arpa hediye eden ve ihtiyaç sahibi 10.000 aileye ücretsiz 50.000 litre ayçiçek yağı ulaştırmayı hedefleyen Silivri Belediyesi, yetiştirdiği mısır silajlarının dağıtımına başladı. Danamandıra Meydanı’nda düzenlenen törenle dağıtımına başlanan mısır silajları üreticilerin yüzünü güldürdü. 75 dönüm belediye arazisinde ekimi, ilaçlanması, gübrelenmesi, sulanması, biçilmesi ve paketlenmesi tamamen Silivri Belediyesine bağlı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan 500 ton mısır silajı, Silivri’de üretimle iştigal eden 1.000 üreticiye ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edecek.

ÇELİK: “BAŞKANIMIZ İLK GÜNDEN BERİ BİZLERE DESTEK OLUYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Danamandıra Muhtarı Cengiz Çelik, “Başkanımız 2019 yılında göreve geldiği ilk günden beri saman yardımlarıyla, tohumluk arpa dağıtımlarıyla bizlere destek oluyor. Üstelik bu hizmetler her geçen gün artarak devam ediyor. Silivri Belediyesi bugün de mısır silajı desteğinde bulunarak üreticilerimizi önemli bir maddi külfetten kurtarmış oluyor. Başkanımıza, tarıma ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca 2019 yılında belediyemiz tarafından kurulan ancak pandemi nedeniyle kurslara başlanamayan mahalle evimizde hanımefendilerin bugün ilk kurs günüydü. Ben onlar adına da Başkanıma teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

“SİLİVRİ’DE ÇOK BÜYÜK BİR ÜRETİM HAMLESİ BAŞLATTIK”

“Bugün Silivri’nin en uzak köyü Danamandıra’da mısır silajı dağıtımı için sizlerle bir araya gelmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yılmaz, “Silivri 500 kilometrekare ekilebilir, dikilebilir arazisiyle esasında İstanbul’un en büyük ilçesi. Üzerimize düşen bu sorumlulukla hareket ederek Silivri Belediyesi olarak öncü, önder ve örnek bir belediyecilik anlayışıyla Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çiftçiyi ve hayvancıyı desteklemek adına yürüttüğümüz tarımsal faaliyetlere bir yenisini daha ekliyoruz. 75 dönüm arazimizde ekimini, gübrelemesini, sulamasını, hasadını ve paketlemesini kendimiz yaptığımız mısır silajlarını üreticilerimize hediye ediyoruz. 500 kiloluk dilimlerle 1.000 üreticimize yaptığımız bu desteklemedeki amacımız onların kaliteli kaba yem ihtiyaçlarına bir nebze de olsa soluk olmak, nefes olmak. Bu sezon 2.500 dönüm arazide yapmış olduğumuz zirai faaliyetlerin sonucunda üreticilerimize 400 ton civarında yerli, milli, sertifikalı tohumluk arpa, 50.000 balya saman dağıttık. Yine kendi arazilerimizde üreteceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını 10.000 ihtiyaç sahibi ailemizin mutfağına ulaştıracağız. Yaptığımız mısır silajı yardımı ile birlikte üreticilerimize doğrudan 7 milyon TL destek vermiş oluyoruz. Buradan bakıldığında Silivri Belediyesinin çok büyük bir hamle başlattığını ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olduğunu görebiliriz.” dedi.

“ÇİFTÇİ İSTİSMAR EDİLMEMELİ”

Basın mensupları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yaptığı mısır tohumu dağıtımının da sorulması üzerine açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Kim olursa olsun tarıma verilen bütün destekler için teşekkür ediyoruz ama algı yönetimleriyle çiftçimizi, hayvancımızı istismar etmememiz gerekiyor. Onları sosyal medya hesaplarını ya da kendimizi parlatmak için lütfen kullanmayalım. İBB geçtiğimiz günlerde bir mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirdi. Kendilerinin ifadelerine göre dağıttıkları mısır tohumunun maddi değeri 500.000 TL civarında. Bu tohumu alıp ekmek, gübrelemek, sulamak, biçmek, paketlemek tamamen çiftçiye kalmıştır. 500.000 TL destek verip, yapılacak 35 milyon TL değerindeki hasılatın tamamının İBB tarafından destek olarak verildiği gibi göstermek esasında kamuoyunun aklıyla dalga geçmektir.” diye konuştu.

TOĞAN: “BELEDİYEMİZ ÖNEMSENMESİ GEREKEN FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRİYOR”

Dağıtım töreninde konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Stratejik bir sektör olan tarım ve hayvancılığın önemi pandemi sonrasında daha çok anlaşıldı. Bir tarafta sanayimiz, teknolojimiz mutlaka olsun ama bunun yanında tarım ve hayvancılığın da ihmal edilmemesi gerekiyor. Silivri sahip olduğu arazi varlığıyla, arazinin verimliliği ve niteliği nedeniyle çok şanslı. Belediyemizin yaptığı mısır silajı, saman, tohumluk arpa gibi ürünlerin üretimini ben ziyadesiyle önemli görüyorum. Bunlar, tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve önünün açılması açısından oldukça değerli. Belediyemiz önemsenmesi gereken faaliyetler gerçekleştiriyor. Ben başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Törene; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, İlçe Tarım Müdürü Nuri Ertuğrul, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Tören üreticilerin mısır silajlarını teslim almalarının ardından sona erdi.