19 Mahalleye Muafiyet ve İndirim Geliyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kırsal mahallelerde indirimli tarifeden su kullanılması konusunu İBB 2019 yılı Kasım meclisinde gündeme getirmiş, ancak İBB yönetimi tarafından uygulanmayınca konu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşınmıştı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla yasalaşan Kırsal Mahalle Statüsünün yönetmelik detaylarının açıklanmasıyla birlikte, Başkan Yılmaz’ın önerisi ve Silivri Belediye Meclisinin kararıyla 9 ay öncesinden Silivri’nin birçok kırsal mahallesinde indirim imkânları vatandaşa sağlanmıştı. İndirimli tarifeden su kullanmak başta olmak üzere Silivri’nin 19 mahallesine büyük avantajlar getirecek olan Kırsal Mahalle Statüsü, 1 Ocak 2022 tarihinde uygulanmaya başlanacak.

KIRSAL MAHALLE /KIRSAL YERLEŞİK ALANLARA TANINAN MUAFİYETLER VE İNDİRİMLER

Silivri Belediyesi, bir ay sonra uygulanacak yasanın kapsamı ve kolaylıkları hakkında açıklama yaptı. “Kırsal Mahalle /Kırsal Yerleşik Alanlara Tanınan Muafiyetler ve İndirimler” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bazı illerde Büyükşehir Belediyesi kurulmasına ilişkin 6360 sayılı kanunla, tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle statüsüne dönüştürülen köylerde yaşayanlara destek ve yardımcı olunması amacıyla Geçici 1. Maddesinin 15. Fıkrası ile sağlanan bir takım muafiyet ve indirimlere, kanunda belirlenmiş sürelerin dolmuş olduğu gerekçisi ile İSKİ tarafından 2019 Kasım ayında son verilmiştir. Bu son verme kararı ile Silivri’mizin köylerinde 4/3 oranında indirimli tarife üzerinden kullanılan suyun faturalarında birdenbire artışlar yaşanmış, özellikle de tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin aylık 35-50 lira civarındaki su faturaları 150-200 liralara yükselmiş ve bu da mağduriyetlere sebep olmuştur. Silivri’mizin söz konusu yerleşim yerlerinde indirimli su tarifesinin İSKİ tarafından belirlenmesinde herhangi bir yasal engel olmamasına rağmen, yasal bir düzenleme yapılması iddiası ile İSKİ Genel Kurulunda karar alınmış, ancak İBB Başkanı bu kararı onaylamayarak meclise iade etmiştir. Bu nedenle uzun süre indirimli tarifenin uygulanması mümkün olmamıştır. İSKİ Genel Kurulunda alınan kararın İBB Başkanı tarafından uygulanmaması ile söz konusu yerleşim alanlarında yaşayanların mağduriyetlerini gidermek üzere TBMM’de 16 Ekim 2020 tarihinde yasal bir düzenleme ile Kırsal Mahalle tanımı yapılmış ve önceki dönemlerde geçici madde olarak uygulanan muafiyet ve indirimler yasa ile yeniden tanımlanmıştır. Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın 2019 Kasım ayı İBB Meclisinde dile getirip gündeme taşımış olduğu bu konu ile ilgili ısrarlı takibi neticesinde, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak düzenlemeler TBMM’de yasalaşırken, ayrıca Silivri Belediye Meclisi de vakit kaybetmeden söz konu yerleşim alanlarında “belediye hizmetleri karşılığında alınan harçlarda yüzde yüze varan indirimleri” yapmış ve uygulamaya başlamıştır. 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek yasa ile belirlenen Kırsal Mahalle Statüsüne ilişkin tespitlerin nasıl yapılmasına ilişkin yönetmeliğin 15 Nisan 2021 tarihinde yayınlanması ile konu belediye meclisimize getirilmiş, gerekli çalışmaların hitamında 2021 Kasım ayı meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilmiş ve onay için İBB meclisine gönderilmiştir. Silivri Belediye Meclisi’nde kabul edilen “Kırsal Mahalle” düzenlemesi ve yine Kasım 2021 İSKİ Genel Kurulunda kabul edilen tarifeler neticesinde Kırsal Mahalle Statüsü tanımlanan, ilçemizin; Çeltik, Yolçatı, Alipaşa, Küçükkılıçlı, Gazitepe, Kadıköy, Seymen, Büyükkılıçlı, Fener, Akören, Bekirli, Kurfallı, Büyüksinekli, Küçüksinekli, Beyciler, Çayırdere, Sayalar, Danamandıra ve Büyükçavuşlu mahallelerinde tanınan muafiyetler ve indirimler aşağıdaki gibi olacaktır:

İSKÂN VE İMAR DURUMU HARÇLARI ALINMAYACAKTIR

Yapı ruhsatı harcı, imar durumu, parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje tasdik harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni (iskân) harcı muaf olacaktır.

KIRSAL YERLEŞİK ALANDAKİ TAŞINMAZLAR EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLACAKTIR

Gelir Vergisinden muaf esnaf (çilingir, hamal, yorgancı gibi) tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler, Basit Usulde Gelir Vergisine tabi mükellefler (kendi işinde bilfiil çalışmak ya da bulunmak gibi çok küçük ölçekli işletmeler; terzi, ebe vs.) tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler, mesken amaçlı kullanılan binalar (evler, konut vs.) zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler (ahır, samanlık, yemlik, tarla vs.) emlak vergisinden muaftır.

SU ÜCRETLERİ İNDİRİMLİ ALINACAKTIR

Su ücretleri; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin % 50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin % 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir.

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ İNDİRİMİ SAĞLANACAKTIR

Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan (Gelir Vergisinden muaf esnaf ile Basit Usulde Gelir Vergisine tabi mükellefleri aşan, ancak bilanço esasına göre defter tutmayan mükellefler, diğer bir ifadeyle işletme hesabı ile defter tutan mükelleflerin kullandığı) bina, arsa ve araziler için emlak vergisi ile 2464 sayılı kanun uyarınca alınan vergi, harç ve harcamalara katılım payları % 50 indirimli uygulanacaktır.

Bu düzenlemelerin Silivrili hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, katkısı olan başta TBMM’ye, Meclis Üyelerimize ve İBB Meclis üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.”