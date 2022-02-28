Başkan Yılmaz Sayalar ve Çayırdereli kadınlarla buluştu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çayırdere ve Sayalar mahallelerinde ikamet eden kadınlar için kahvaltılı program düzenledi. Yaklaşık 80 kadının Kalepark Sosyal Tesislerinde misafir edildiği programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Çayırdere Mahalle Muhtarı Doğan Bilgiç ve Sayalar Mahalle Muhtarı Hüseyin Ece katıldı. Sohbet ortamında geçen kahvaltıda konuşan Başkan Yılmaz, ilçe genelinde yapılan hizmetler, kadınların hayatın içindeki önemi, Çayırdere ve Sayalar’a yapılan hizmetler ilgili bilgiler verdi.

“SİLİVRİ SADECE MERKEZDEN İBARET DEĞİL”

Kadınlara hitaben konuşma yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Göreve geldiğimiz andan itibaren, ‘Silivri sadece çarşı meydanından, sahilden ibaret değildir ve bu anlayışla yönetilmemelidir.’ diyoruz. Çayırdere, Sayalar, Danamandıra, Kavaklı, Selimpaşa var, köyler var diyoruz. Köylere gözümüzü kapatıp, kulaklarımızı tıkayarak bu makamlarda oturamayız, bu şekilde yaparsak Silivri’nin kırsalına ihanet ederiz diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde yaptığım konuşmalarda, ‘İstanbul; Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Kadıköy ve Moda’dan ibaret değildir.’ diyorum. Silivri’si, Şile’si, Arnavutköy’ü, Çatalca’sı var diyorum. Yani İstanbul’un çeperleri var, kırsalı var. İstanbul’un merkezi Silivri’ye, Çatalca’ya çok bir şey katamaz. Ama bizim İstanbul merkezine katabilecek o kadar çok şeyimiz var ki; denizimiz, ormanımız, göllerimiz, domatesimiz, biberimiz, tarım ürünlerimiz, manda sütümüz, kaymağımız, yoğurdumuz var. Bu nedenle İstanbul’u yöneten anlayışın, çeperlerin yani kıyı ilçelerin potansiyellerinin farkında olarak yönetmesi lazım diyoruz. Çatalca’nın, Silivri’nin köyünde yaşayan hanımefendilerin İBB’nin kültür hizmetlerinden nasıl faydalanacağını sorduk. Sizin buradan kalkıp Taksim’e tiyatroya gitme şansınız var mı? Bu tür hizmetlerin sizin ayağınıza gelmesi lazım. Biz eğitim, kültür, sanat, spor demeye ve bu hizmetleri Silivri’de yaşayan herkesin alması gerektiğini söylemeye ve bunları yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

“OKULLARIMIZIN FİZİKİ ŞARTLARINI YENİLEDİK”

Köylere yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Başkan Yılmaz, “Biz siz hanımefendilere dokunduğumuz zaman hayatın tamamına dokunuyoruz. Evdeki bebeğe, okula giden çocuğa, askere giden gence, evlilik çağına gelmiş gençlerimize, yaş almış büyüklerimize dokunuyoruz. Siz hanımefendilerin en büyük endişesinin çocuklarınıza iyi bir hayat, iyi bir gelecek sunmak olduğunu biliyoruz. Biz eğitim diyerek, en uzak köylerimiz olan Çayırdere’deki Sayalar’daki okullarımızdan başlayarak; kütüphanesi, tiyatrosu, konferans salonu olmayan okulumuz kalmayacak dedik. Okulların bütün fiziki şartlarını, tuvaletlerini A’dan Z’ye yeniledik. Bunları yaparken Silivri Belediyesinin kasasından tek kuruş para çıkarmadık. Fenerköy hariç hayırseverlerimizle, iş insanlarımızla 11 köy okulumuzun yatırımlarını tamamladık. Bu yaz tatilinde de Fener’deki okulumuzu tamamlayacağız. Okula yeni başlayan 3.000 civarında çocuğumuza içerisinde tüm kırtasiye malzemelerinin olduğu okul çantalarını hediye ettik. Bu yıl üniversiteyi kazanan tüm çocuklarımıza 500 TL’lik burs verdik. Milli Savunma Üniversitesine giden tüm öğrencilerimizin kayıt paralarını ödedik. Üniversite sınavına girecek olan çocuklarımızın kayıt paralarını ödeyeceğimizi de şimdiden duyurduk. Yaklaşık 5 ila 7 bin arasında sınav başvurusu olacak. Bunların ücretlerini de Silivri Belediyesi olarak biz ödeyeceğiz. Gençlere yapılacak en küçük katkıların bile onlara moral, motivasyon ve itici güç olacağını biliyoruz. Köylerimize spor sahaları yapmaya devam ediyoruz. Çeltik ve Büyükçavuşlu’yu bitirdik. Köydeki çocukların kütüphanesi de olacak, futbol sahası, basket sahası da olacak. Hanımefendilerin sosyalleşeceği mahalle evleri de olacak. Çayırdere’deki mahalle evimizin yapımını bitirdik. Sayalar sağlık ocağı ile birlikte bir mahalle evi yapıp hanımefendilerimizi orada eğitim için misafir etmeyi düşünüyoruz.” dedi.

“ARTIK KİMSE SİZE PAHALI SU SATAMAYCAK”

Çayırdere ve Sayalar mahallelerinin ‘Kırsal Mahalle’ statüsüne kavuştuğunu da hatırlatan Başkan Yılmaz, “Köy hayatının devam ettiği mahallerimizin indirimli su kullanması için İBB’de bir mücadele verdik. İBB bize zimmet çıkar dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) AK Parti ve MHP milletvekillerinin verdiği önerge ve destekler neticesinde, Büyükşehir Yasasında değişiklik yapılarak kırsal yaşamın sürdüğü mahallelere Kırsal Mahalle Statüsü getirildi. 19 Mahallemizi kırsal mahalle ilan ettik. Sizler de bu kırsal mahallenin içerisindesiniz. Artık kimse size pahalı su satamayacak. 4’te 1 oranında su faturası ödeyeceğiz. Oğlunuza kızınıza köyde yapacağınız evden Silivri Belediyesi imar ve ruhsat harcı almayacak. Emlak ve çöp vergisi ödemeyeceksiniz. Köylerimizdeki bakkal, kasap manav gibi küçük işletmeler basit usulle daha az vergi ödeyerek defter tutmaya devam edecek. Kırsal Mahalle yasasının köylere bir nebze de olsa nefes olduğunu düşünüyorum. Biz çalışmaya, sizlerin çocuklarına yatırım yapmaya, sizlerle bir arada olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“KÖYLERİMİZİ TİYATRO İLE BULUŞTURUYORUZ”

Kültür sanat faaliyetlerinden bahseden Başkan Yılmaz, “17 Mart 2021 Perşembe günü ‘Hayat Kime Güzel’ isimli ve Önder Yılmaz sahnesinde oynanacak olan tiyatro oyunu için Sayalar mahallemize geleceğiz ve sizleri alacağız, tiyatroya getireceğiz. Etkinliğin bitiminde de sizleri tekrar Sayalar’a götüreceğiz. Aynı şekilde Çayırdere ve diğer köylerimizi de tiyatrolarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte köylerimizdeki okullara araçlar göndererek çocuklarımızı buz pateni pistimizde misafir etmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kahvaltıya katılan kadınlar, verdiği destek ve yaptığı hizmetlerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Program, kadınların görüş ve önerilerinin alınması ve günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.