Başkan Yılmaz’ın eğitim yatırımları bir bir hayata geçiyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitim yatırımları arasında yer alan ve “Kütüphanesi olmayan, bilgisayar odası olmayan, tiyatro salonu olmayan köy okulu kalmayacak” yaklaşımıyla 12 köy okulunda başlatılan çalışmalar kapsamında 4 köy okulunda projeler tamamlandı. Silivri Kaymakamı Ali Partal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ve proje sponsorları ile birlikte Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere mahallelerindeki okulları ziyaret eden Başkan Yılmaz, “Özel okullarla devlet okulları arasındaki makası daraltmak adına dezavantajlı okullarımıza ve çocuklarımızın eğitimine yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sayalar İlkokulu Namık Kemal Tiyatro ve Konferans Salonu, Adnan Ötüken Kütüphanesi, Çayırdere Ortaokulu Orhan Şaik Gökyay Kütüphanesi, İbrahim Şinasi Tiyatro ve Konferans Salonu, Danamandıra İlk ve Ortaokulu Nihat Sami Banarlı Kütüphanesi, Nejat Uygur Tiyatro ve Konferans Salonu, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine açıldı.

TUVALETLER YENİLENDİ

Köy okulları için “Hijyenik Tuvaletler Projesi” de hayata geçirilirken, baştan aşağı yenilenen tuvaletler yeni görünümüyle dikkat çekti. Çocuklara kolaylık sağlayacak özellikte yapılan, uyarıcı ve bilgilendirici görseller ile tasarlanan tuvaletlerde Kütahya Seramik ve E.C.A. Serel marka malzemeler kullanıldı.

OKUL CEPHELERİ İYİLEŞTİRİLDİ

Proje dâhilindeki okullarda yenilenmesi gereken alanlar veya ihtiyaç konuları birer birer giderilirken, çalışmalar sadece bunlarla sınırlı kalmadı. Köy okullarının bakım gerektiren dış cepheleri de elden geçirildi. İyileştirme çalışmaları kapsamında cephe renklendirme işlemi uygulanarak, okul binaları çocuklar tarafından tercih edilen renklerle boyandı.

BAŞKAN YILMAZ: “EĞİTİME OLAN YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eğitim yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bulunan okullar ve özel okullar ile köylerde bulunan dezavantajlı okullar arasındaki makası daraltmak için eğitim yatırımlarının devam edeceğini söyledi. “Çocukluk yıllarımızdan da hatırlayacağımız bir şarkı vardı. ‘Orda bir köy var uzakta. Gitmesek de, görmesek de, o köy bizim köyümüzdür.’ Bu hissiyatla oraya gidelim ve oraları görelim dedik. Ben annelere, hanımefendilere bir söz vermiştim. Hep sizinle beraber olacağım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği çocuklarınızla, gençlerinizle beraber olacağım demiştim. Özel okullarla, devlet okulları arasındaki makası kapatmaya geliyorum demiştim. Bugün dezavantajlı grupların belediye başkanı olacağız iddiasıyla, buradaki çocuklarımızın eğitimi için Silivri’nin en uzak köylerinden biri olan Danamandıra’dayız. 12 tane köy okulumuz var. Biz, kütüphanesi olmayan, tiyatro salonu olmayan, bilgisayar odası olmayan köy okulumuz kalamayacak projesi ile yola çıktık. Danamandıra, Çayırdere, Sayalar ve Kadıköy olmak üzere 4 köy okulumuzdaki çalışmaları bitirdik. Pandemi süreci nedeniyle tüm köy okullarımızın tuvaletlerini de yenileyelim dedik. Bugün bu kütüphanelerin, bilgisayar odalarının, tiyatro salonlarının, tuvaletlerin yapılmasında Arnes Ambalaj, Bayburtlu İnşaat, Elginkan Holding bünyesindeki ECA Serel Vitrifiye ve Kütahya Porselen Seramik’in büyük katkıları oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. En uzak köşelerde bulunan köylerimize varmaya, çocuklarımızın en iyi şartlarda, en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamak için yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

KAYMAKAM PARTAL: “BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Silivri Kaymakamı Ali Partal, yapılan çalışmalar nedeniyle Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ederek, “Başkanımız gerçekten çok güzel iş çıkarmış. Tebrik ediyorum. Belediye Başkanımızın, belediyemizin öncülüğünde, sizlerin destekleri ile çocuklarımıza dair, onların uygun koşullarda eğitim almaları için çok güzel bir çalışma yapılmış. Özellikle pandemi sürecinde de çocuklarımızın hijyenik kalması açısından tuvaletler yenilenmiş. Okullarımızın çok amaçlı salonlarında, kütüphanelerinde, bilgisayar odalarında belediyemizin desteği var ve halen devam ediyor. Dış cephe yenilemesi de çok güzel olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, köyümüze hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

3 BİN ÖĞRENCİYE OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE DESTEĞİ

Kaymakam Partal, Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet, ziyaret edilen okullarda eğitim gören 1.sınıf öğrencilerine okul çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti. Başkan Yılmaz, 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile Silivri genelindeki okullarda eğitime yeni başlayan çocuklara 3 bin adet okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtılacağını söyledi.

SPONSORLARA TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Silivri Beleyesi tarafından gerçekleştirilen projelere sponsor olan Bayburtlu İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Bayburtlu ve Arnes Ambalaj Genel Müdürü Onur Kaya’ya, katkı ve desteklerinden dolayı Silivri Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, Danamandıra Muhtarı Cengiz Çelik, Sayalar Muhtarı Hüseyin Ece ve Çayırdere Muhtarı Doğan Bilgiç'inde eşlik ettiği program, günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.