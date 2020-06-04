CHP'den Köylere Çıkarma

Yaşanan salgın nedeniyle köy ziyaretlerine ara veren CHP Silivri İlçe Örgütü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte İlçe Başkanı Berker Esen önderliğinde Danamandıra, Sayalar, Beyciler ve Çayırdere Mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen CHP Silivri İlçe Örgütü; mahalle sakinlerinin sorunlarını, taleplerini dinledi. İlçe Başkanı Berker Esen'in taleplere yönelik çözümleri dile getirdiği ziyaretler sırasında İBB ile bölgeye yapılacak yatırımlar ve projeler hakkında vatandaşa bilgi verildi.

Ayrıca Başkan Esen ve yönetimi, Beyciler Mahallesi ziyareti esnasında İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı sürdürülen Beyciler Dere Islahı çalışmalarını ve Beyciler İSKİ Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret ederek incelemeler de bulundu. Danamandıra, Çayırdere ve Sayalar'da ise İBB'nin devam eden çalışmalarını inceleyen Başkan Esen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.