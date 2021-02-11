Cuma Gününe Dikkat ! Kesintiler Yapılacak

SİLİVRİ ilce -BÜYÜK KILIÇLI mah sk / SEYMEN mah sk bölgelerinde 12/02/2021 09:30:00 - 12/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah AĞA EFENDİ sk bölgelerinde 12/02/2021 10:00:00 - 12/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AŞKALE, DOĞANBAYIR, DÜZEN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DÜZEN, OVAYENİCE sk bölgelerinde 12/02/2021 10:30:00 - 12/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk bölgelerinde 12/02/2021 10:30:00 - 12/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 12/02/2021 09:00:00 - 12/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.