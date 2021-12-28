Elektrik kesintilerine dikkat!

29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ATA EREN, ATLI, BASKIN, BOŞNAK HOCA, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERİŞKEN, KAYGIN, KURFALLI, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, TAŞKIRAN sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., ABBAS, ABBASAĞA, ACEMOĞLU, ACIYONCA, ADAKALE, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKBAYRAM, AKDAMAR, ALADAĞLAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ASLAN, ASMALIKAHVE, ATADAN, AYAZMA, AĞA DERESİ, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BAHÇELİEVLER, BAKANLAR, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAL, BOZKURT, BİGADOS, CANBERK, CELAL BAYAR, CENGİZHAN, CEPHANECİ, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, ERGUN, FERHAT, GARANTİ, GENÇSOY, GÖKTUĞ, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALAT, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HÜSNİYE, HİSARYANI, ILICA, KADIKÖY BAĞLARI, KALELER, KARAMEŞE, KARATAŞLAR, KASAPOĞLU, KAVAL, KAZASKER, KENAN, KERPİÇHANE, KODAK, KUBBE, KUMRULU, KURABİYE, KURTULUŞ, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KUZEY, KÖKSAL, KÜHEYLAN, KÜLAHLI, KÜRDAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MANASTIR, MAVİŞ, MEFKURE, MELODİ, MORA, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SAKİN EFENDİ, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, SUATLAR, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SULUCA, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEVAZU, TEZER, TINAZTEPE, TOPHANE, TİFTİK, TİMSAH, TİMUR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, YENİBÜLBÜL, ZELİHA, ZIRH, ÇAKMAR, ÇAMPARK, ÇARŞIBAŞI, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU, ÇİLEKLİ, ÖDEV, ÖKTEN, İLALDI, İLKADIM, İNCESU, İSKENDER, İSTEMİHAN sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., bölgelerinde 29/12/2021 12:00:00 - 29/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
30 ARALIK 2021 PERŞEMBE
SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, ERDOĞAN KAPTAN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KÖPRÜLÜ, MEŞRUTİYET, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, TÜZEL sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah FENERBAHÇE, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk bölgelerinde 30/12/2021 09:00:00 - 30/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-PİRİ MEHMET PAŞA mah BURHAN SOYASLAN, ENDÜLÜS, GÜNEŞ, HACIBEY TURAN, HASAN ÖZVARNALI, HAYDAR ARSLAN, KİRAZ, MUSTAFA OĞUZHAN, SÖZ, YOSUN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 30/12/2021 10:00:00 - 30/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 30/12/2021 12:00:00 - 30/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
31 ARALIK 2021 CUMA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk bölgelerinde 31/12/2021 09:00:00 - 31/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA
YORUM EKLE