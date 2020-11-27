Hafta sonu kesintilerine dikkat !

28 KASIM 2020 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 28/11/2020 10:00:00 - 28/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 KASIM 2020 PAZAR

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DOKUZLUK, KAMELYA, KEREM, KÖŞK, STAD, TAŞÇI, TÜNEL, ULAŞIM, YEMİŞ, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 29/11/2020 10:00:00 - 29/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 29/11/2020 10:00:00 - 29/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

30 KASIM 2020 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ- BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ARŞİMET, ATİK, BAYINDIR, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ERGENEKON, ESARET, FEN ÇIKMAZI, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÖLBAŞI, GÖLET, GÖLYANI, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HARŞİT, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HIZIROĞLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, HİSARÖNÜ, KANUN, KARAKARTAL sk bölgelerinde 30/11/2020 09:00:00 - 30/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DEVLET, EGEMENLİK, ERMİŞLER, KAMELYA, SAYIN, STAD, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 30/11/2020 10:00:00 - 30/11/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SAYALAR mah ARIKAN, AZİZİYE, BALÇİÇEĞİ, BEYAZKARTAL, DANAMANDIRA, DUTLU, DİKEN ÇIKMAZI, HACI ÖMER, HİCAZKAR, HİZMET, KAZAN, KISMET ÇIKMAZI, KONFOR ÇIKMAZI, KORUYOLU, KÖY MEYDANI ÇIKMAZI, MEYDAN, OTLAK, PEKMEZ, SERİNCE, TABYA, UZUNYOL, YEŞİLLİK, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU, ÇEŞMELİ sk / ÇAYIRDERE mah CANDAN, DELTA, ELVAN, ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU sk bölgelerinde 30/11/2020 10:00:00 - 30/11/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.