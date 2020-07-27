Kesintilere dikkat !

28 TEMMUZ SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
29 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI
GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, BURMA, DİLAVER, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KADIKÖY, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, MAARİF, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇANKAYA, ÇAYLI, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 20:30