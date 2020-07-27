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Kesintilere dikkat !

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede Bakım çalışması ve Şube Bağlantısı çalışmaları kapsamında Silivri’nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapılacağı bildirildi. Kesintilerden etkilenecek bölgeler haberimizin detayında…

Kesintilere dikkat !

28 TEMMUZ SALI GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI, UĞUR BIÇAKER sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FENER mah BEKİR SITKI SAY, SURDIŞI sk 13:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk /SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk / SEMİZKUMLAR mah SEFALI sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk 12:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 TEMMUZ ÇARŞAMBA GÜNÜ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, BURMA, DİLAVER, ERGE ÇIKMAZI, FLAMİNGO, GÖNÜL, GÖRGÜLÜ, GÜLBABA, GÜLHAN, HAŞMET, HENDEK, KADIKÖY, KARDELEN ÇIKMAZI, KAVAKLI, KEBAN, MAARİF, RAHMİ ÇOLAKOĞLU, SARICA, ÇANKAYA, ÇAYLI, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 20:30
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