Kesintilere dikkat !

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmede Bakım çalışması ve Şube Bağlantısı çalışmaları kapsamında Silivri’nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapılacağı bildirildi. Kesintilerden etkilenecek bölgeler haberimizin detayında…