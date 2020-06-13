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Köylerdeki Parklar Yenileniyor

CHP Silivri İlçe Başkanlığı, Köylerde bulunan 42 adet parkın bakımlarını yaparak 13 yeni parkı en kısa sürede vatandaşlarımıza kazandıracakları duyurdu

Köylerdeki Parklar Yenileniyor

CHP İlçe Başkanı Berker Esen, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığının Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sezer Ada Ateş ile birlikte Alipaşa, Büyük Kılıçlı, Seymen, Yolçatı ve Çeltik köylerimizi ziyaret etti. Köy muhtarlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde parkları ve top sahalarında incelemelerde bulundu.

CHP’li yöneticiler, köy parklarının eksiklerini yerinde tespit ederek notlarını aldı. Park Bahçeler Şefliği tarafından daha öncesinde yerlerinde tespit çalışmaları yapılan ve köylerde bulunan 42 adet parkın bakımlarını yapmanın yanı sıra, eksiklerini giderip bununla birlikte 13 yeni parkı en kısa sürede köylere ve vatandaşlara kazandıracaklarını belirtti.

CHP’li yöneticiler,” ayrıca gerekli tahsislerin İBB’ye yapılması halinde köylere halı sahalar ve kapsamlı tesisler kazandırarak gençlerimizin sporla buluşmasını kolaylaştıracağız. Yeni yatırımlarımız Silivri’mize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”şeklinde açıklamada bulundu

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