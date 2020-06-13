Köylerdeki Parklar Yenileniyor

CHP İlçe Başkanı Berker Esen, ilçe yöneticileri, meclis üyeleri ve İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığının Yeşil Alanlar ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sezer Ada Ateş ile birlikte Alipaşa, Büyük Kılıçlı, Seymen, Yolçatı ve Çeltik köylerimizi ziyaret etti. Köy muhtarlarının da eşlik ettiği ziyaretlerde parkları ve top sahalarında incelemelerde bulundu.
CHP’li yöneticiler,” ayrıca gerekli tahsislerin İBB’ye yapılması halinde köylere halı sahalar ve kapsamlı tesisler kazandırarak gençlerimizin sporla buluşmasını kolaylaştıracağız. Yeni yatırımlarımız Silivri’mize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”şeklinde açıklamada bulundu