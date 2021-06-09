Özel Tasarım Ahşap Duraklar Hizmete Sunuldu

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Silivri Belediyesi, köy yaşantısının devam ettiği mahalleler için ürettiği ahşap minibüs duraklarını 15 noktada hizmete sundu. Köy dokusuna uyum sağlayan yeni duraklar, görünüşleriyle vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Özel Tasarım Ahşap Duraklar Hizmete Sunuldu
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Silivri Belediyesi, ürettiği ahşap minibüs duraklarını köy yaşantısının devam ettiği mahallelerde hizmete sundu. Gazitepe, Alipaşa, Büyükkılıçlı, Seymen, Sayalar, Küçüksinekli, Büyüksinemli, Kadıköy, Bekirli, Ortaköy, Küçükkılıçlı, Danamandıra, Fener, Akören ve Kurfallı mahallelerinde kurulan ahşap duraklar tasarımıyla vatandaşların beğenisini kazandı. Etüd Proje ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekipleri tarafından imalatı yapılan duraklar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla ihtiyaç duyulan mahallelere hızlı bir şekilde monte edildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile köy dokusuna uygun bir şekilde tasarlanan duraklar ilçenin farklı noktalarında kurulmaya devam edecek.

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