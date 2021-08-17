Silivri Belediyesinden Üç Mahallede Dev Dağıtım Töreni

Silivri Belediyesi bedelsiz tohumluk arpa dağıtımı mesaisine aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz cumartesi günü üç mahallede “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” düzenleyen Silivri Belediyesi, ilk durağı olan Büyüksinekli ve Küçüksinekli’de 50 çiftçiye maddi değeri 60.000 TL olan 10 ton tohumluk arpayı bedelsiz olarak dağıttı. Üreticiler kendilerine hibe edilen bu tohumlarla 500 dönüm araziye ekim yapabilecek. Büyüksinekli’nin ardından tören programına Büyükkılıçlı’da devam eden Silivri Belediyesi burada ise 60 çiftçiye 72.000 TL değerindeki 12 ton tohumluk arpayı hediye etti. Üreticiler aldıkları ürünlerle 600 dönüm araziye ekim yapabilecek. Büyükkılıçlı’da çiftçilerinin ürünlerini teslim almalarının ardından son olarak Alipaşa Mahallesi’nde tören düzenleyen belediye ekipleri yine 60 çiftçi ile 72.000 TL değerindeki 12 ton tohumluk arpayı paylaştı. Ücretsiz dağıtılan tohumluk arpalarla üreticiler 600 dönüm araziye ekim yapabilecek. Neredeyse gün boyu devam eden dağıtım törenlerinde ürünlerini teslim alan çiftçiler yapılan desteklerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Bu yıl 2 bin 500 dönüm arazisinde tarımsal faaliyetler gerçekleştiren Silivri Belediyesi, 1.000 dönüm araziye yaptığı arpa ekiminden elde ettiği 400 ton tohumluk arpayı, ilçede üretimle iştigal eden 2.000 çiftçiye ücretsiz olarak dağıtıyor. Yapılan bu destek ile üreticilere doğrudan 2,5 milyon TL destek veriliyor. Çiftçiler elde ettikleri bu ürünlerle 20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanılabilecek. Silivri Belediyesi böylece, ilçedeki küçük ve orta ölçekli üreticilerin yaklaşık 25 milyon TL ciro elde etmesine imkân sağlamış olacak.

“ÖNCÜ, ÖNDER VE ÖRNEK ALINAN BİR KENT HALİNE GELDİK”

Dağıtım törenlerinde Silivri Belediyesinin tarımsal faaliyetlerini ve üreticilere yapılan destekleri rakamlarla anlatan Başkan Yılmaz, “Tarım ve hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımıza bir soluk, bir nefes olabilme adına sizlerle beraberiz. Biz seçimlerden önce Silivri’nin yalnızca çarşı meydanından, sahilden ibaret olmadığını, Silivri’yi köyleriyle, beldeleriyle, merkeziyle bütüncül bir anlayışla yöneteceğimizi söylemiştik. Köylere gözümüzü kulağımızı asla kapatmayacağımızı ifade etmiştik. İlk günden itibaren üreticilerimizi desteklemek adına pek çok projeyi hayata geçirdik. Şu anda daha önce ekilmeyen, dikilmeyen veya hiçbir kira bedeli alınmadan birileri tarafından ekilen 2 bin 500 dönüm belediye arazimizde tarım faaliyetleri yürütüyoruz. Bu arazilerin 1.000 dönümüne arpa, 500 dönümüne buğday, 500 dönümüne ayçiçek, 75 dönümüne mısır ektik. Geriye kalan arazilerimizi de başta kadın üreticilerimiz olmak üzere domates, bamya veya kavun ekmek isteyen çiftçilerimize üçer beşer dönüm pay ederek bedelsiz olarak tahsis ettik. Yaptığımız bu tarım faaliyetleri kapsamında elde ettiğimiz ürünlerle ilçemizde üretim yapan vatandaşlarımızı destekliyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Yaptığımız arpa ekiminden elde ettiğimiz yaklaşık 400 ton tohumluk arpayı 200 kiloluk dilimler halinde köylerimizde üretimle iştigal eden vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dağıttığımız tohumluk arpanın değeri yaklaşık 2,5 milyon TL. Bununla birlikte yaptığımız arpa ve buğday ekimlerinden elde ettiğimiz 50.000 balya samanı yine hayvancılarımıza ücretsiz hibe ediyoruz. Bu 50.000 balya samanın maddi karşılığı ise 1,5 milyon TL. 500 dönüme yaptığımız ayçiçek ekiminin hasadından elde edeceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını 5 kiloluk tenekeler halinde 10.000 ihtiyaç sahibi ailemizle paylaşacağız. Yine arazilerimize ektiğimiz mısırın hasadından 500 ton silajlık mısır elde etmeyi hedefliyoruz. Bu mısırları 500 kiloluk dilimler halinde 1.000 çiftçimize hediye edeceğiz. Bu şekilde üreticilerimize bir yıl içerisinde doğrudan 7 milyon TL destekte bulunacağız. Bu ürünlerin tohumları İsrail’den, Amerika’dan, Almanya’dan alınan değil tamamen yerli ve milli tohumlarımız. Türkiye’nin dört bir yanından birçok belediye bizi arayarak üretim faaliyetlerimiz hakkında bilgi alıyor. İlçemiz artık tarım politikalarında öncü, önder ve örnek alınan bir kent haline geldi. Biz yetinmeden, ufuk çizgisini daima ileriye taşıyarak çalışmaya ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“BU TOPRAKLARA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR”

Silivri’de inşa edilen kaçak yapılara tepki gösteren Başkan Yılmaz, “İlçemizde çok ciddi bir kaçak yapılaşma sorunu yaşanıyor. 1960’lı yıllardan itibaren büyük şehirlere yapılan göç özellikle pandeminin de etkisiyle tersine döndü. Bağ evi, yazlık evi, çiftlik evi ve villa adı altında tarım alanları, hazine ve orman arazileri işgal ediliyor. Tarım, hazine ve orman arazilerine zarar veren bu kaçak yapıları inşa edenlerin kartvizitinde ne yazarsa yazsın, amcası, dayısı, abisi kim olursa olsun bu yapılara asla müsaade etmeyeceğim. Kaçak yapıların tespiti konusunda hepinizden destek bekliyorum. Çünkü bu topraklar bize miras değil, emanet. Bu toprakları koruyup kollamak bizim namus borcumuz. Üretimi sürdürebilmemiz için bu topraklara sahip çıkmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİ KAZANIRSA ÜLKE DE KAZANIR”

Dağıtım törenlerinde Kırsal Mahalle Yasası ile ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Yaklaşık 1,5 yıl önce MHP Grubu olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde; İstanbul’da bulunan 33 köyün biten indirimli su tarife sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bir teklif verdik. Teklifimiz oy birliği ile kabul edilmesine rağmen İBB yönetimi zimmet çıkar düşüncesiyle TBMM tarafından bir düzenleme çıkarılmaz ise bunu yapamayacaklarını belirtti. Daha sonra Cumhur İttifakının milletvekilleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde TBMM’de köylünün köy tüzel kişiliğindeki haklarının birçoğunun iade edildiği bir Kırsal Mahalle Yasası çıkarıldı. 2022 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek yasaya göre köylerimiz emlak ve çöp vergisinden muaf olacak. Su tarifeleri indirimli olacak. Köylerdeki kasabımız, marketimiz basit usulde defter tutabilecek. Köyde yaşayan vatandaşlar imar ve ruhsat harcından muaf olacak. Biz bu yasanın yürürlüğe girmesine 9 ay kala belediye meclis üyelerimizin oy birliği ile Silivri’nin köylerinde yapılacak inşaatlardan ruhsat harcı almamayı kararlaştırdık. Şu an oğlunuza ya da kızınıza bir ev yapmak istediğinizde sizden bir kuruş ruhsat harcı almıyoruz. Yani Silivri Belediyesi olarak yasanın yürürlüğe girmesini beklemeden köylüye, çiftçiye destek vermeye devam ettik. Merak etmeyin biz hep sizin yanınızda olmaya ve sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki çiftçinin hayvancının kazanması ülkenin de kazanması anlamına geliyor.

Bu duygu ve düşüncelerle yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, bol kazançlı, bereketli bir yıl diliyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum.” diye konuştu.

Tohumluk arpa dağıtım törenlerine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Gün boyu devam eden törenler çiftçilerin tohumlarını teslim almalarının ardından sona erdi.