Silivri’de Çiftçiler Tohumluk Arpa Sevinci Yaşadı

Silivri Belediyesi hafta sonu hafta içi demeden bedelsiz tohumluk arpa dağıtımına devam ediyor. Silivri Belediyesi geçtiğimiz pazar günü üç ayrı mahallede “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” düzenledi. Pazar mesaisinin ilk durağı olan Seymen’de 60 çiftçiye maddi değeri 72.000 TL olan 12 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Seymenli üreticiler teslim aldıkları bu ürünlerle 600 dönüm araziye ekim yapabilecek. Seymen’in ardından dağıtım törenine Çeltik Mahallesi ile devam eden Silivri Belediyesi, burada 50 çiftçiye 60.000 TL değerindeki 10 ton tohumluk arpayı hediye etti. Çiftçiler aldıkları tohumluk arpalar ile 500 dönüm araziye ekim yapabilecek. Silivri Belediyesi, hafta sonu mesaisinin son durağı olan Büyükçavuşlu’da ise 75 üreticiye maddi değeri 90.000 TL olan 15 ton tohumluk arpayı hibe etti. Bu ürünlerle çiftçiler 750 dönüm araziye ekim yapabilecek. Silivri Belediyesi böylece sadece geçtiğimiz hafta sonunda yaptığı 71 ton tohumluk arpa dağıtımı ile 355 çiftçiye 426.000 TL değerinde destek vermiş oldu.

2 BİN 500 DÖNÜM ARAZİ İŞLENDİ

Bu yıl 2 bin 500 dönüm arazisinde tarımsal faaliyetler gerçekleştiren Silivri Belediyesi, 1.000 dönüm araziye yaptığı arpa ekiminden elde ettiği 400 ton tohumluk arpayı, ilçede üretimle iştigal eden 2.000 çiftçiye ücretsiz olarak dağıtıyor. Yapılan bu destek ile üreticilere doğrudan 2,5 milyon TL destek veriliyor. Çiftçiler elde ettikleri bu ürünlerle 20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanılabilecek. Silivri Belediyesi böylece, ilçedeki küçük ve orta ölçekli üreticilerin yaklaşık 25 milyon TL ciro elde etmesine imkân sağlamış olacak.

“UFKUMUZU HER GEÇEN GÜN DAHA DA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Dağıtım törenlerinde yaptığı konuşmalarda Silivri’nin tarım potansiyelleri ve bu potansiyeller doğrultusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün kendi ürettiğimiz tohumluk arpaların dağıtımı için sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz göreve gelirken Silivri’nin 870 kilometrekare yüzölçümü, 500 kilometrekare ekilebilir, dikilebilir arazisi ile bir marka kent olabileceğini, refah seviyesinin artacağını, üretken bir şehir olabileceğini iddia ettik. Türkiye’de öncü, örnek ve önder bir belediye haline gelebilmek için ilk günden itibaren çalışmalarımıza başladık. Bu yıl 2 bin 500 dönüm belediye arazimizde tarım faaliyetleri yürütüyoruz. Bu arazilerin 1.000 dönümüne arpa, 500 dönümüne buğday, 500 dönümüne ayçiçek, 75 dönümüne mısır ektik. Geriye kalan arazilerimizi de başta kadın üreticilerimiz olmak üzere domates, bamya veya kavun ekmek isteyen çiftçilerimize üçer beşer dönüm pay ederek bedelsiz olarak tahsis ettik. Yaptığımız bu tarım faaliyetleri kapsamında elde ettiğimiz ürünlerle ilçemizde üretim yapan vatandaşlarımızı destekliyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Yaptığımız arpa ekiminden elde ettiğimiz yaklaşık 400 ton tohumluk arpayı 200 kiloluk dilimler halinde köylerimizde üretimle iştigal eden vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dağıttığımız tohumluk arpaların maddi değeri yaklaşık 2,5 milyon TL. Bununla birlikte yaptığımız arpa ve buğday ekimlerinden elde ettiğimiz 50.000 balya samanı yine hayvancılarımıza ücretsiz hibe ediyoruz. Bu 50.000 balya samanın maddi karşılığı ise 1,5 milyon TL. 500 dönüme yaptığımız ayçiçek ekiminden elde edeceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını 5 kiloluk tenekeler halinde 10.000 ihtiyaç sahibi ailemizle paylaşacağız. Yine arazilerimize ektiğimiz mısırın hasadından 500 ton silajlık mısır elde etmeyi hedefliyoruz. Bu mısırları 500 kiloluk dilimler halinde 1.000 çiftçimize hediye edeceğiz. Bu şekilde üreticilerimize bir yıl içerisinde doğrudan 7 milyon TL destekte bulunacağız. Bu faaliyetlerimizle beraber Türkiye’nin dört bir tarafından belediyeler bizi arayıp bu projeleri nasıl gerçekleştirdiğimizi, nasıl finanse ettiğimizi soruyorlar. Merak etmeyin bununla asla yetinmeyeceğiz. Çıtayı her yıl biraz daha yukarıya taşıyarak, ufkumuzu her geçen gün biraz daha ileriye taşıyarak 7/24 esasına göre çalışmayı sürdüreceğiz. Biz inanarak, tüm yüreğimizi ortaya koyarak çiftçiyi ve hayvancıyı desteklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’DAKİ İLK VE TEK HAYVAN PAZARI SİLİVRİ’DE OLACAK”

Silivri’de yapılması planlanan hayvan pazarı hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “Bu ay içerisinde İstanbul’daki ilk ve tek hayvan pazarının ihalesini gerçekleştireceğiz. Silivri Belediyesine ait olan, yetki ve sorumluluğun İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) olduğu bir hayvan pazarını yeni yılda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İçerisinde adaklık ve kurbanlık satış yeri de olacak. Önümüzdeki günlerde Silivri Belediyesi olarak İBB’ye hayvan satış pazarımızın yanında bir mezbahayı açıp işletmeyi teklif edeceğiz. Görevi bize devrederlerse Silivri’de bir mezbahaneyi de hizmete sunmuş olacağız. Hayvan satış yerinin şimdiden Silivri’ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

“İKİ YILDA 200 TRİLYON BORÇ ÖDEDİK”

Silivri Belediyesini büyük bir borçla devraldıklarını dile getiren Başkan Volkan Yılmaz, “Biz Silivri Belediyesini 300 trilyon borç ile devraldık. Şu anda ise belediyemizin borcu 100 trilyon. Yani pandeminin zorlu şartlarına rağmen Silivri Belediyesi 200 trilyon borç ödedi. İşçilerine maaşlarını, ikramiyesini ödeyemeyen bir belediyeden borçlarını büyük bir hızla kapatan bir belediye haline geldik. İşçilerimizin maaşını, ikramiyesini alın teri kurumadan, tam zamanında ödüyoruz. Ekonomik olarak Silivri Belediyesi şu an İstanbul’daki ekonomik dengelerini oturtan ilk beş belediyeden biri. Bunları yapmak tabii ki kolay olmadı. Tasarruf tedbirlerimiz ve gelir artırıcı önlemlerimizle çok şükür bugünlere geldik.” diye konuştu.

“SEYMEN’E YATIRIM YAPMAK İBB’NİN GÖREVİ”

Seymen’deki katı atık depolama merkezinden duyulan rahatsızlıklar hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “MHP Grup Başkanvekili olduğum İBB meclisindeki hemen her konuşmamda Seymen’deki katı atık depolama merkezi ile ilgili açıklamalar yapıyorum. Bu konuyu Başkan Ekrem İmamoğlu ile de defaten konuştuk; eğer siz bir yere nükleer tesis, çöp arıtma tesisi yapıyorsanız, yaptığınız bölgeyi ihya etmek zorundasınız. Bu görev tabii ki İBB’nin. Seymen’deki okulu, spor sahasını, kültür salonunu, pazar yerini İBB yapmalı. Ihlamurlar altındaki vatandaşlarımıza çöp kokusu çektiriyorsanız bu yatırımları da yapmalısınız. Ben bu konunun takipçisi olacağım. Silivri Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yapacağımızdan emin olabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

Tohumluk arpa dağıtım törenlerine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Gün boyu devam eden törenler çiftçilerin tohumlarını teslim almalarının ardından sona erdi.