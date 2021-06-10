Silivri’de Kırsal Alanlar belirleniyor

İmar Komisyonu Başkanı AK Parti İBB ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı başkanlığında Silivri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı Mahalle muhtarlarının katılımıyla bugün gerçekleştirildi. Toplantıda Mahalle muhtarları ile fikir alışverişinde bulunuldu.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan, muaftır.

Uygulanacak indirimler

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50, 2464 sayılı Kanun uyarınca alınması gereken vergi, harç (bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar hariç) ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanacak. Bu yerlerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.