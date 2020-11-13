Tarım Arazisine Kaçak Yapıya Geçit Yok!

Silivri Belediyesinin hazine ve tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapılarla mücadelesi devam ediyor. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatları doğrultusuna Akören Mahallesinde tarım arazisine kaçak ve ruhsatsız olarak yapıldığı belediye ekiplerince tespit edilen 2 yapının yıkım işlemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan araç desteği ile Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince İlçe Jandarma Komutanlığı'nca alınan güvenlik önlemleri altında yıkıldı. Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, tarım arazilerine yapılan kaçak yapılarla ilgili mücadeleye devam edeceklerini belirtti.