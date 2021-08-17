Yılmaz: “Yolumuzdan Dönmeden Çalışmaya Devam Edeceğiz”

Tarımsal üretim faaliyetleri ve üreticilere yaptığı desteklerle örnek alınan bir kurum haline gelen Silivri Belediyesi, kendi arazilerinde ürettiği tohumluk arpaların dağıtımına iki mahalle ile devam etti. Danamandıra Mahallesi’nde “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” düzenleyen Silivri Belediyesi, 50 çiftçiye maddi değeri 60.000 TL olan 10 ton tohumluk arpayı hediye etti. Üreticiler kendilerine hibe edilen bu ürünlerle 500 dönüm araziye ekim yapabilecek. Danamandıra’nın ardından Çanta Mahallesi’nde de bir dağıtım töreni düzenleyen Silivri Belediyesi yine 50 çiftçiye 60.000 TL değerindeki 10 ton tohumluk arpayı bedelsiz olarak dağıttı. Çantalı üreticiler teslim aldıkları ürünlerle 500 dönüm araziye ekim yapabilecek.

TARIM KENTİ SİLİVRİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Tarım Kenti Silivri” vizyonu doğrultusunda 2 bin 500 dönüm arazide tarımsal üretim gerçekleştiren Silivri Belediyesi, 1.000 dönüm araziye yaptığı arpa ekiminden elde ettiği 400 ton tohumluk arpayı 2.000 çiftçiye bedelsiz olarak dağıtıyor. Çiftçilere yapılan bu desteğin maddi karşılığı ise 2,5 milyon TL. Üreticiler elde ettikleri ürünlerle 20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanabilecek. Silivri Belediyesi böylece, ilçedeki küçük ve orta ölçekli üreticilerin yaklaşık 25 milyon TL ciro elde etmesine imkân sağlamış olacak.

“TÜRKİYE’DEN BİRÇOK BELEDİYE ÇALIŞMALARIMIZI ÖRNEK ALIYOR”

Silivri Belediyesinin tarımsal üretim faaliyetleriyle ilgili konuşan Başkan Yılmaz, “Bugün kendi ürettiğimiz tohumluk arpaların dağıtımı için sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kendi arazilerimizde yaptığımız ekimlerden elde ettiğimiz ürünler ile hiçbir ayrım yapmadan, kimsenin siyasi görüşüne, inancına, mezhebine bakmadan üreten, eken, diken herkese destek oluyoruz. Bu yıl 2 bin 500 dönüm belediye arazimizde tarım faaliyetleri yürütüyoruz. Bu arazilerin 1.000 dönümüne arpa, 500 dönümüne buğday, 500 dönümüne ayçiçek, 75 dönümüne mısır ektik. Geriye kalan arazilerimizi de başta kadın üreticilerimiz olmak üzere domates, bamya veya kavun ekmek isteyen çiftçilerimize üçer beşer dönüm pay ederek bedelsiz olarak tahsis ettik. Yaptığımız bu tarım faaliyetleri kapsamında elde ettiğimiz ürünlerle ilçemizde üretim yapan vatandaşlarımızı destekliyor, ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Yaptığımız arpa ekiminden elde ettiğimiz yaklaşık 400 ton tohumluk arpayı 200 kiloluk dilimler halinde köylerimizde üretimle iştigal eden vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Dağıttığımız tohumluk arpaların maddi değeri yaklaşık 2,5 milyon TL. Bununla birlikte yaptığımız arpa ve buğday ekimlerinden elde ettiğimiz 50.000 balya samanı yine hayvancılarımıza ücretsiz hibe ediyoruz. Bu 50.000 balya samanın maddi karşılığı ise 1,5 milyon TL. 500 dönüme yaptığımız ayçiçek ekiminden elde edeceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını 5 kiloluk tenekeler halinde 10.000 ihtiyaç sahibi ailemizle paylaşacağız. Yine arazilerimize ektiğimiz mısırın hasadından 500 ton silajlık mısır elde etmeyi hedefliyoruz. Bu mısırları 500 kiloluk dilimler halinde 1.000 çiftçimize hediye edeceğiz. Bu şekilde üreticilerimize bir yıl içerisinde doğrudan 7 milyon TL destekte bulunacağız. Bu faaliyetlerimizle beraber Türkiye’nin dört bir tarafından belediyeler bizi arayıp bu projeleri nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyor, çalışmalarımızı örnek alıyorlar. Üstelik biz bu destekleri belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadan ama kasamıza da bir kuruş koymadan, emek verip ürettiğimiz ürünlerle gerçekleştiriyoruz. Yolumuzdan dönmeden çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

“BU TOPRAKLARI KORUMAK NAMUS BORCUMUZ”

Tören konuşmalarında Silivri’de inşa edilen kaçak yapılara da değinen Başkan Yılmaz, “İlçemizde çok ciddi bir kaçak yapılaşma sorunu yaşanıyor. 1960’lı yıllardan itibaren büyük şehirlere yapılan göç özellikle pandeminin de etkisiyle tersine döndü. Bağ evi, yazlık evi, çiftlik evi ve villa adı altında tarım alanları, hazine ve orman arazileri işgal ediliyor. Tarım, hazine ve orman arazilerine zarar veren bu kaçak yapıları inşa edenlerin kartvizitinde ne yazarsa yazsın, amcası, dayısı, abisi kim olursa olsun bu yapılara asla müsaade etmeyeceğim. Kaçak yapıların tespiti konusunda hepinizden destek bekliyorum. Çünkü bu topraklar bize miras değil, emanet. Bu toprakları koruyup kollamak bizim namus borcumuz. Üretimi sürdürebilmemiz için bu topraklara sahip çıkmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ’DAN HAYVAN PAZARI MÜJDESİ

Yaptığı konuşmada Silivri’ye yapılması planlanan hayvan pazarının müjdesini veren Başkan Volkan Yılmaz, “İstanbul’da henüz bir hayvan satış yeri olan ilçe maalesef yok ve dolayısıyla sizler hayvanlarınızı kendiniz götürüp satamadığınız için ucuza satmak durumunda kalıyorsunuz. Buradan bir müjde vermek istiyorum: İstanbul Valiliği ve İl Tarım Müdürlüğünden gerekli izinleri aldık. Bu ay içerisinde inşallah ihalesini de yapacağız ve Silivri’ye bir hayvan pazarı kazandıracağız. Eylül ayı içerisinde temelini atıp, yeni yılda da bitirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca mezbaha konusunda da ilçemizin ciddi sıkıntıları bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Silivri Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine hayvan satış pazarımızın yanında bir mezbahayı açıp işletmeyi teklif edeceğiz. Görevi bize devrederlerse Silivri’de bir mezbahayı da hizmete sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Tohumluk arpa dağıtım törenlerine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Törenler çiftçilerin tohumluk arpalarını teslim almalarının ardından sona erdi.