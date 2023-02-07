Köyceğiz'de depremzedeler için yardım kampanyası devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi. Muğla Valiliği koordinesinde; Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasına Köyceğizliler büyük ilgi gösterdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok şehirde yıkıma neden olan deprem nedeniyle tüm vatandaşlar birlik ve beraberlik içinde yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Köyceğiz’de Afet Yardım Toplama Merkezi olarak belirlenen Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde depremzedeler için ihtiyaç malzemeleri toplanıyor. Deprem bölgesine ulaştırılacak ihtiyaç listesinde çadır, battaniye, kışlık kıyafet, bebek bezi, bebek maması, ped, bebek ana kucağı, yağmurluk, hasta bezi, kuru gıda malzemeleri bulunuyor. Gönüllü gençler tarafından toplanan malzemeler kayıt altına alınarak tasnif edilip, paketlenerek göndermeye hazır hale getiriliyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak da Köyceğiz Gençlik Merkezi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Millet olarak büyük acı yaşandığını dile getiren Kaymakam Maslak, "Milletimizin başı sağ olsun. Depremde vefat edenlere Allah Rahmet eylesin. Yaralananlara da şifalar dilerim. Enkaz altında kalanların da sağ olarak çıkarılmasına duacıyım. Köyceğiz Kaymakamlığı koordinesinde malzeme yardımlarını kabul ediyoruz. Bir tırı dolduracak malzeme toplanmış durumda bugün akşam araç yola çıkacak. Köyceğiz halkına destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.