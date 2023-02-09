Köyceğiz'den deprem bölgesine her gün yardım tırı gidiyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar her gün tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Bugün üçüncü yardım tırı yola çıktı. Köyceğiz’de yardım toplamaya devam ediliyor. Muğla Valiliği himayelerinde, Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz Müftülüğü, Köyceğiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasına Köyceğizlilerin ilgisi devam ediyor. Yardım kampanyasında tüm resmi kurumlar, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar görev alıyor. Köyceğiz’de Afet Yardım Toplama Merkezi olarak belirlenen Köyceğiz Gençlik Merkezi’nde gönüllüler 24 saat görev yapıyor.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, “Bu gün yardımsever halkımız tarafından toplanan malzemeleri üçüncü tıra yükleyip deprem bölgesine gönderdik. Bu malzemeleri gönderdiğimiz 3 tırdan ayrı olarak Köyceğiz’de bulunan su şirketleri de 10 tır suyu deprem bölgesine ulaştırdı. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.