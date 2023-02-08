Köyceğiz Müftülüğü'nden gönüllü yardım ekibi yola çıktı

Muğla’nın Köyceğiz ilçe Müftülüğü görevlilerinden gönüllü oluşturulan 11 kişilik yardım ekibi deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Köyceğiz Kaymakamlığı yardım toplama merkezinden yola çıkan ekibi Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütleri, müftülük çalışanları ve vatandaşlar dualarla uğurladı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz konuyla ilgili açıklama yaparak: "Ülkemizde meydana gelen ve 85 milyon insanımızı derinden yaralayan depremden dolayı enkaz altında kalan vatandaşlarımıza yardım elini uzatmak, defin ve tekfin işlemlerinde bulunmak ve ihtiyaç duyulan noktalarda yardım etmek üzere Köyceğiz Müftülüğü gönüllü personellerinden oluşan yardım ekibimizi deprem bölgesine yolcu ediyoruz. Az önce de Köyceğiz’imizden ikinci yardım tırımızı yola çıkarmıştık şimdi de 11 kişilik yardım ekibimizi uğurluyoruz. Maddi manevi destek vererek el ele omuz omuza milletçe yaralarımızı sarıyoruz ve saracağız. Köyceğiz Müftülüğü olarak bu ekip dışında istenilmesi halinde görev yapmaya hazır personellerimiz beklemektedir. Bu ekibimiz görev yerleri olan Gaziantep’e sağ salim ulaşarak yaralara merhem olacaktır. Rabbim ülkemizi, İslam ülkelerini ve bütün insanlığı bu tip afetlerden, semavi ve arazi musibetlerden muhafaza eylesin. Depremde vefat eden kardeşlerimize Rabbim rahmet eylesin. Yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

11 kişilik ekip dualarla Gaziantep deprem bölgesine hareket etti.