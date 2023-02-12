Köyceğizli elsanatları kursiyerlerinden depremzedelere ısıtan destek

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Halk Eğitim Merkezi el sanatları kursiyerleri Usta Öğretici Esin Pirci rehberliğinde ürettikleri kıyafetleri depremzedelere gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde yıkıma sebep olan ve 15 milyon vatandaşın etkilendiği depremin yaralarını sarmak için tüm millet seferber oldu. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün Belediye Kültür Evi’nde açtığı El Sanatları Kursu’na devam eden kursiyerler de Öğretmenleri Esin Pirci rehberliğinde depremzedelere destek olmak ve ’çorbada bizimde tuzumuz olsun’ diye atkı, bere, yelek örmeye başladılar.

Tamamlanan kıyafet ve oyuncaklar ise paketlenerek deprem bölgesine gönderildi. Usta Öğretici Esin Pirci; “Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi El Sanatları kursumuz da öğrencilerim ile birlikte depremzedeler için yün destekleri ile ürettiğimiz, bir nebze ısınmalarına katkıda bulunacağımız ürünleri, paketleyip Köyceğiz Gençlik Merkezi’ne götürerek yardım tırına ulaştırdık. Herkesin emeğine eline sağlık. İlk öneride bulunan Şahide ablama, Fevzan, Filiz, Serap, Semra, Aysun, Hatice, Türkan, Berrin, Melek, Ayfer, Gül, İpek, Yeşim, Filin ablama ve konak personeli Cemile’ye çok teşekkür ederim” dedi.