Köyde çocukların kayak keyfi

Bursa'nın dağ ilçelerine kar düştü. Köylerine kar yağan çocuklar ellerinde poşetlerle kayak keyfi yaptı.

Köyde çocukların kayak keyfi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
görsel altı
görsel altı
görsel altı
görsel altı

Bursa’nın dağ ilçelerine kar düştü. Köylerine kar yağan çocuklar ellerinde poşetlerle kayak keyfi yaptı.

Beklenen kar yağışının düşmesiyle birlikte Bursa’nın Keles ilçesinin köyleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının sömestir tatiline denk gelmesiyle birlikte çocuklar köylerinde kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Keles’in Sorgun köyünde çocuklar, karla kaplanan köy yollarında ellerine geçirdikleri poşetlerle saatlerce kayak keyfi yaşadı.

Kar yağışını çok özlediklerini ifade eden çocuklar, "Köyümüze kar yağdı biz de kayak keyfi yaptık. Özlemişiz, kayak yapmak çok keyifli" dedi.

Köyde çocukların kayak keyfi
Köyde çocukların kayak keyfi
Köyde çocukların kayak keyfi