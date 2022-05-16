Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ormanlı Köyünde yaşanan kısa süreli arı istilasını fırsata çevirdiler. Havada uçuşan arıları oğul otuyla ağaca toplayıp arı kovanına aldılar.

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  • 16.05.2022 09:39
  • Güncelleme: 16.05.2022 09:53
Köydeki arı istilasını fırsata çevirdi
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ormanlı Köyünde yaşanan kısa süreli arı istilasını fırsata çevirdiler. Havada uçuşan arıları oğul otuyla ağaca toplayıp arı kovanına aldılar.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal bölgede bulunan Ormanlı Mahallesinde bir anda gökyüzünde yaşanan bal arısı istilası bir yandan vatandaşları rahatsız ederken, Köy Muhtarı Şahin Esen hem vatandaşları arı sokmalarından kurtarmak, hem de durumu fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Arıcılık işleri hakkında da bilgisi olan Esen, arıcılık kıyafeti giyip, aldığı oğul otuyla gökyüzünü istila eden bal arılarını durdurmayı başardı. Arıları bir ağaca toplayan Esen, arıları yanında getirdiği arıları kovana topladı. Köy Muhtarı Şahin Esen, bu hareketi ile hem vatandaşları arı sokmalarından kurtardı hem de durumu fırsata çevirerek bir kovan arı toplamış oldu.

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Şahin Esen yaptığı açıklamada, “Şuanda arılarımız oğul verdi. Şimdi bunları kovana koyup üretime devam edeceğiz. Bu arılar doğadan geldi. Bizde artık yetiştireceğiz onları. Oğul otunun kokusu var ona geliyorlar” dedi.

İHA

SHA Editör
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