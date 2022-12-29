Köyden adeta esrar fışkırdı: Her yere esrar gizlenmiş

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir köye operasyon gerçekleştiren narkotik polisler; ahırda, çalılıklarda, otomobilde ve arazide toprağa gömülü esrar buldu. Yılbaşına sayılı günler kala piyasaya sürülmeye hazırlanan 31,5 kilogram esrar, polisin operasyonuyla ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, yılbaşı öncesi de uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Narkotik ekiplerince yapılan 2 buçuk aylık araştırma ve takip sonucu, Malkara ilçesine bağlı Vakıfiğdemir Mahallesi’ndeki bir çiftlik evinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, kırsal bölgede içerisindeki ormanda bulunan mahalledeki çiftlik evini titizlikle takip altına aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, girdikleri çiftlik evinde uyuşturucu arama köpeği ’Larrisa’nın da yardımıyla çiftlikte ve çevresindeki arazide geniş çaplı arama yaparken, çiftlikte bulunan M.G.’yi gözaltına aldı.

Her yerden uyuşturucu fışkırdı

Polis ekiplerince yapılan aramalarda, çiftliğin her yerinden adeta esrar fışkırdı. Çiftlikte ve çiftliğin önünde bulunan araçta paket paket esrar bulundu. Polis, çiftliğin yanı sıra çiftliğin önündeki arazide de arama yaptı. Arazideki araştırmalarını genişleten ekipler, çiftliğe ait ahırda, alandaki çalılıkların arasında ve arazide toprağa gömülü vaziyette torba torba esrar ele geçirdi. Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan toplamda 31,5 kilogram esrar ve av tüfeği ele geçirilirken, Tekirdağ emniyeti uyuşturucuya geçit vermeyerek başarılı bir operasyona daha imza atmış oldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.