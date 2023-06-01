KÖYDES çalışmaları devam ediyor

Bilecik İl Özel İdaresi bünyesinde “Köylerin Alt Yapısını Destekleme" (KÖYDES) projesi çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

2023 yılı KÖYDES Yatırım Programı ile köylerdeki modüler depo, güneş enerji santrali, içme suyu hattı, tesis geliştirme, sondaj inkişafı, yangın hidrattı, sulama tesislerinin bakımı ve programda yer alan mevcut yapı ve tesislerin bakım onarım çalışmalarının yapımı devam ediyor. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce ihale süreçleri, kontrollük hizmetleri ve kabul süreçleri yönetilen KÖYDES çalışmalarıyla; köyleri yeterli ve sağlıklı içme suyuna, sulama alt yapısına ve gelişmiş atık su hizmetine kavuşturmak amaçlanmakta.