Köylerde kanalizasyon bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri ekiplerince köylerde yapılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Köylerde kanalizasyon bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri ekiplerince köylerde yapılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Kapanalan köyünde İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri ekiplerince kanalizasyon bakım ve onarım çalışmaları devam ediliyor. Bilecik ve ilçelere bağlı köylerde yol çalışmaları başta olmak üzere, altyapı ve üstyapı sorunları gideriliyor, ekipler hızla çalışmalarını tamamlıyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman