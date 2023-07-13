Köylerde parklar yenileniyor

Körfez Belediyesi, köylerde bulunan parklarda da yenileme çalışması başlattı. Oyun grupları yenilendi, parkların çevre düzenlemeleri de yapılmaya başlandı.

Körfez Belediyesi, ilçenin kırsal bölgelerinde yer alan parklar için yenileme projesi başlattı. Kötü durumda olan oyun grupları yenilenirken, çevre düzenlemeleri de gerçekleştirildi. Proje ile hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli bir ortam oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde oyun grupları yenilenmesi dışında çevre düzenlemesi de gerçekleştiriliyor. Tüm köylerde gerçekleştirilecek uygulama için köy muhtarları da Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.